Kun je geld terugeisen in plaats van een waardebon in de winkel? Test-Aankoop beantwoordt een aantal prangende consumentenvragen

09u30 0 H&M Style Veel winkels geven alleen een waardebon terug als je iets komt ruilen, maar wat als je helemaal niets opnieuw wil kopen in diezelfde winkel? Mag je dan het bedrag in cash terugeisen? En wat als je bijvoorbeeld een truitje aan volle prijs gekocht hebt, maar het een week later afgeprijsd ziet hangen op het soldenrek? Kun je het verschil terugkrijgen? Nico Lepoutre van Test-Aankoop beantwoordt een aantal van onze vragen.

Of je geld kan terugeisen hangt af van de situatie. “Als je product niet conform is, mag je wel degelijk cash geld terugvragen. De garantiewet verplicht niet om een waardebon te aanvaarden. Je kan dus een nieuw product vragen en wanneer dat niet opportuun is, je geld terugvragen,” legt Lepoutre uit. Wanneer jij dat truitje na een week toch maar niets vindt, dan moet je soms wel genoegen nemen met een waardebon van de winkel. Aangezien de winkelier daar niet de verantwoordelijke is, maar jij. “Het is dan aan de winkel om te beslissen of je geld of een waardebon terugkrijgt.”

En wat als je de volle pot betaald hebt voor een item, en het de volgende week aan halve prijs in de winkel ziet liggen? Moet een winkel je daar niet over informeren bij aankoop? “Neen”, is het kort en bondige antwoord van Lepoutre. Je kunt het natuurlijk wel altijd proberen, sommige (kleine) winkels zullen er misschien nog in meegaan om geen klanten te verliezen. Wellicht krijg je dan wel een waardebon voor het verschil, maar cash geld terugkrijgen is zeldzaam.

Als je iets wil terugbrengen naar de winkel, maar je heb de rekening niet meer, “is het aan jou om te bewijzen wanneer je het gekocht hebt”. Als je cash betaald hebt, is dat natuurlijk lastig. Maar wie met de kaart betaald heeft, kan gewoon met zijn of haar rekeningafschriften naar de winkel gaan. Dat is voldoende bewijs.

Online shoppen

“In heel Europa heb je een bedenktijd van minstens 14 dagen vanaf de levering om spullen te retourneren,” vertelt Lepoutre. Helaas is dat niet altijd kosteloos, al kun je de retourkosten terugvorderen als je bijvoorbeeld met PayPal betaalt. Desondanks raadt Lepoutre voor online aankopen eigenlijk altijd aan om te betalen met een kredietkaart. “Als je met Visa of Mastercard betaalt, ben je niet alleen beschermd tegen fraude, maar ook wanneer de webshop bijvoorbeeld failliet gaat en je al betaald hebt.”

Komt je pakje beschadigd of helemaal niét aan? Dan is het aan de webshop om ofwel opnieuw te leveren ofwel de consument zijn of haar geld terug te betalen. Na 30 wachten heb je al consument trouwens sowieso recht om je geld terug te vorderen als je dat wil. Een levering mag niet langer duren, tenzij dat onderling is overeengekomen.