Kroescontrole: de beste tips tegen pluizig haar Nele Annemans

05 augustus 2019

10u09

Bron: Goed Gevoel, eigen berichtgeving 0 Style Fans van ‘Friends’ kennen de aflevering ongetwijfeld nog waarin de vrienden naar Barbados trokken en Monica’s sluike lokken een Diana Ross-impressie te berde brachten. Voor dat pluizige haar werd de Anti-Fritz Month in het leven geroepen die elk jaar in augustus valt. Daarom zetten we onze beste antipluistips op een rij. Geen dank!

Haar is poreus en absorbeert vocht uit de lucht, waardoor het opzwelt, gaat golven, krullen, pluizen en kroezen. Hoe vochtiger het klimaat, hoe groter de impact. Maar ook: hoe droger en poreuzer je lokken, hoe meer je moet vechten tegen kroes en co. Een overdosis vocht in de lucht kan je alleen vermijden door je reisbestemming te veranderen, maar dat zou zonde zijn. Dan verkiezen we die andere optie: je kan je haar minder poreus maken door de haarschubben mooi op elkaar te laten aansluiten.

Hoe doe je dat?

- Door je lokken extra te verzorgen met een sterk hydraterende of gladmakende shampoo.

- Door je lokken niet te vaak te wassen, want zo verwijder je de natuurlijke film die op de haren ligt en de schubben in bedwang houdt.

- Door voorzichtig te föhnen, op de koudste stand, met neerwaartse bewegingen.

- Door een vochtwerend serum in je lokken te kneden.

- Door je haren niet te veel te kammen.

Hard water

Naast een vochtig klimaat kan ook te veel je haar stijlen, stress én je woonplaats de schuldige zijn van je pluizig haar. Als je kraantjeswater veel calcium, magnesium of andere mineralen bevat, spreken we van hard water, en dat verschilt van plaats tot plaats. Het gevolg? Dof haar.

De test is simpel: vul een leeg flesje ongeveer halverwege met het water en voeg er enkele druppels afwasproduct aan toe. Produceert het meteen veel schuim? Dan zit je goed. Wordt het mengsel eerder melkachtig? Dan is de kans op hard water groot.

De mineralen drogen je haar uit, en maken het voor producten moeilijk om te schuimen, waardoor je meer moet gebruiken. Ze zijn ook moeilijker uit te spoelen, met veel kans op restjes in je haar en hoofdhuid. De doeltreffendste oplossing? Investeren in een waterfiltersysteem voor je huis. Zeer voedende producten afwisselen met een zuiverende shampoo kan ook helpen.