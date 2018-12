Kritiek op bekende Russische ontwerper na ongepast contact met minderjarigen, Adidas opent onderzoek Timon Van Mechelen

14 december 2018

09u36 0 Style De rebels Russische ontwerper Gosha Rubchinskiy (34) ligt onder vuur nadat er screenshots zijn opgedoken van ongepaste berichten naar een minderjarige jongen. De designer vraagt hem daarin om pikante foto’s door te sturen als de jongen wil poseren in een fotoshoot. Sportgigant Adidas, die al enkele seizoenen samenwerkt met Rubchinskiy, onderzoekt de feiten nader.

Zoals dat tegenwoordig gaat in de modewereld, was het Instagramaccount ‘Diet Prada’, origineel opgericht om copycats in de mode aan te pakken maar ondertussen uitgegroeid tot een soort klokkenluider, dat als eerste de beelden van de gesprekken tussen Gosha Rubchinskiy en de 16-jarige jongen publiceerde.

De jongen had de ontwerper op Instagram gevraagd of hij model mocht staan voor zijn kledinglijn. Dat kon volgens Rubchinskiy, maar dan moest de jongen wel eerst enkele pikante foto’s doorsturen. En die kon hij maar beter maken in de badkamer zodat zijn ouders het niet zouden ontdekken. De 2 hadden daarna ook nog gesprekken via WhatsApp. Toen ‘Diet Prada’ screenshots van de gesprekken had gepost op hun Instagramaccount, doken er nog enkele andere getuigenissen op van minderjarigen die gelijkaardige gesprekken hadden gehad met Rubchinskiy.

Streetcasting

Volgens het team van de ontwerper maken de gesprekken deel uit van een streetcasting en zouden ze aangepast zijn voor ze online gedeeld werden. “Gosha doet al jaren castings via Instagram,” schrijven ze in een persstatement. “Dat gebeurt wel vaker tegenwoordig. We vragen daarbij altijd foto’s van hun gezicht, bloot bovenlijf en van hun volledige lichaam. Soms zijn foto’s in ondergoed nodig om de breedte van de heupen te kunnen zien. Als een persoon wordt goedgekeurd door ons, nemen we officieel contact met hem op via e-mail. Bij tieners communiceren we met hun ouders.”

Volgens de jongen zelf was hem niet verteld dat dit deel uitmaakte van een streetcasting en voelde hij zich ongemakkelijk toen gevraagd werd om foto’s van hem. Leugens, aldus Rubchinskiy. Volgens hem gaat het om een “geplande provocatie” en is er “niets slecht aan openlijk communiceren met de jongen. De foto’s waren simpelweg nodig voor de casting van de fotoshoot”.

Adidas, dat al sinds 2017 samenwerkt met de ontwerper, heeft ondertussen ook gereageerd op de beschuldigingen. “We nemen dit soort zaken erg serieus en onderzoeken de beweringen momenteel”.