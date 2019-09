Kringwinkel steeds hipper: zo tik je een goed stuk op de kop Margo Verhasselt

15 september 2019

12u30 0 Style Tweedehands is hipper dan ooit. De Kringwinkel heeft er een recordjaar opzitten: in 2018 kreeg 35.440 ton aan goederen een nieuw leven. Hoe tik je een goed tweedehands koopje op de kop? De dames van online vintage shop Tweedehands is hipper dan ooit. De Kringwinkel heeft er een recordjaar opzitten: in 2018 kreeg 35.440 ton aan goederen een nieuw leven. Hoe tik je een goed tweedehands koopje op de kop? De dames van online vintage shop Le Freddie geven tips.

Afgedankte troep. Die muffe geur van mottenballen en vervlogen jaren. Om nog niet te spreken van de bergen rommel waar een kat haar jongen niet in terugvindt. Nog niet zo heel lang geleden kampte tweedehandse mode met hardnekkige vooroordelen bij het grote publiek. Van dat stoffige imago blijft alsmaar minder overeind. Vintage en tweedehands zijn onbetwistbaar aan een niet te stuiten opmars bezig. Vooral online is de stijging opmerkelijk. Volgens een Amerikaanse studie zijn in 2018 de online tweedehandsaankopen wereldwijd met 34% gestegen, tegenover ‘slechts’ 8% bij de bakstenen winkels.

Kristin Stoffels en Els Keymeulen, van webshop Le Freddie, leggen uit hoe je een goede tweedehandsaankoop doet.

1. “Ga op zoek naar merken die vandaag niet meer bestaan zoals Gunne Sax. Zij maakten vroeger bijzonder mooie jurken. Als je zoiets op de kop kunt tikken, dan heb je goud in je handen. Merken die vandaag niet meer gemaakt worden, zijn des te meer waard en nog zo bijzonder.”

2. “Als je goedkoop tweedehands wil scoren, heb je tijd nodig. Ga daarom geregeld naar dezelfde tweedehandswinkel (we gaven een tijdje geleden al een overzichtje met de leukste winkels) of schuim rommelmarkten af. Neem ook uitgebreid de tijd om door de rekken te gaan. Zo kom je zeker eens een pareltje tegen.”

3. “Pas je vintage finds altijd even. Uit onze ervaring blijkt dat maten vaak een pak kleiner vallen dan het label zegt. Een 38 van de jaren 70 is vandaag eerder een 34.”

4. “Sla het mannenrek niet over in de tweedehandswinkel. Je vindt er vast een prachtige oversized jas, blazer of sweater die perfect aansluit bij de mode van vandaag.”

5. “Snuffel ook eens in het ondergoed/night wear-bakje. Vaak scoor je daar een mooie witte sleep dress voor weinig geld.”

6. “Geen tijd en zin om te zoeken? Er zijn genoeg shops die het voor jou doen. Zoals wij Le Freddie, maar ook in het buitenland zijn er een aantal toffe vintage webshops die zeker de moeite waard zijn.”