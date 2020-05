Kringloopcosmetica zit in de lift: de voordelen van smeren met voedselrestjes

Als het om duurzaamheid gaat, denken we meteen aan plastic. Aan verpakkingsvrije producten en gênante momenten wanneer we die in een veel te kleine schoudertas willen proppen. Klinkt herkenbaar, want we doen massaal ons best om de plasticsoep in te perken. Maar volgens het VN-klimaatpanel hebben we een nog groter milieuprobleem. Niet plastic is de grootste uitdaging, wel voedselverspilling. Zo’n zeventig procent van het water is voorbehouden voor de teelt van voeding, en ook in de ­klimaatopwarming heeft landbouw een groot aandeel. Op zich te verantwoorden, ware het niet dat in Vlaanderen alleen al ongeveer 2 miljoen ton voedsel per jaar op de vuilnisbelt belandt. Daar zorgt het voor de ontbinding en uitstoot van methaan – een gevaarlijk broeikasgas – én het kost de economie handenvol geld. Zonde natuurlijk. Enter: ­circular beauty. In het Nederlands: kringloopcosmetica. Geen zorgen, we hoeven niet naar de kringwinkel voor ­lipstick of foundation. Kringloopcosmetica danken hun naam vooral aan de gelijkenis met kringloopeconomie, een circulair systeem waarin reststoffen volledig opnieuw ­ingezet worden, zodat er niets verloren gaat. In dit geval? Restjes uit de voedingsindustrie die een nieuw leven krijgen in onze badkamer.

Tussen beauty en boerderij

Eigenlijk is het idee niet zo gek. De landbouw is al langer een bron van inspiratie voor de beautyindustrie. Denk aan populaire ingrediënten als kokos- en amandelolie, avocado, citroenzuur en druivenpitextracten. Kleine ­kanttekening: die ingrediënten worden meestal louter voor de cosmetica geproduceerd. Wat als je het nu eens anders aanpakt? Door ingrediënten te gebruiken die ­anders linea recta de vuilnisbak in gaan. Dat is precies hoe het Franse merk Caudalie het levenslicht zag. Ergens te midden van het wijndomein van haar ouders begon ­oprichtster ­Mathilde Thomas te experimenteren met ­verzorgingsproducten op basis van druivenafval. Vroeger kwamen de pitten en schillen allemaal op de afvalberg ­terecht, terwijl die polyfenolen bevatten, een zeer krachtige antioxidant. Vandaag worden de witte druiven geperst voor witte wijn of champagne en vervolgens worden de zaden – die nog vol antioxidanten zitten – meteen teruggewonnen. En Caudalie is al lang geen unicum meer. Steeds meer voedselresten die anders bij het vuilnis zouden belanden, krijgen onze badkamer als bestemming. Koffiegruis bijvoorbeeld staat bekend om zijn antioxidantwerking en doet het uitzonderlijk goed in scrubs. Olijfpitten worden omwille van hun kalmerende eigenschappen vermalen tot poeder en herwerkt in gezichtsmaskers. Schillen en pitten van fruit zijn goede exfoliërende ingrediënten en restproducten uit de sapindustrie worden essentiële oliën.

Lelijke peentjes

Al gaat voedselverspilling natuurlijk om meer dan alleen afvalresten. Enorme hoeveelheden perfect eetbaar voedsel raken überhaupt niet eens tot in de supermarkt maar krijgen meteen een enkeltje richting afvalberg. Omdat de kleur of vorm niet beantwoordt aan de kwaliteitsstandaarden. Lelijke wortels, gebochelde aardappelen of geblutste peren worden op voorhand afgekeurd, simpelweg omdat de consument ze minder snel koopt. Ook hierop biedt de beautyindustrie steeds vaker een antwoord. Zo kiest The Body Shop ervoor om in hun producten groenten en fruit te ­gebruiken die door hun afwijkende vorm, grootte of kleur niet voor consumptie in aanmerking komen. Het Franse parfummerk Etat Libre d’Orange maakte een ­statement door ‘I Am Trash’ te lanceren. Een geur die je (gelukkig) niet doet ruiken als een wandelende vuilnisbelt, maar ­verkregen werd met ingrediënten die anders weggegooid worden. De perfecte uitkomst. Geen kat die erom maalt dat die appels of citroenen ooit verre van de ideale vorm hadden als ze nu in de vorm van een mooi parfumflesje of verkwikkende douchegel komen. Dat maakt van de ­beautyindustrie de perfecte plaats om de kneusjes van de voeding te adopteren en een nieuwe thuis te geven. Smaakt naar meer!

Voer voor inspiratie

Deze producenten zetten hun beste beautybeentje voor om voedselverspilling op een stijlvolle manier aan te pakken.

Lush

De populaire waskaartjes voor onder de douche van Lush ­bevatten appelpulp gemaakt van restpartijen. In verscheidene ­producten van het merk zitten essentiële oliën van restproduct uit de sap-industrie.

1. Lush, Perfume Wash Cards Pancy, 2,50 euro, bij Lush.

2. Lush, Perfume Wash Cards American Cream, 2,50 euro, bij Lush.

The Body Shop

Alle producten uit de gloednieuwe Cool Cucumber-lijn van The Body Shop bevatten het sap van komkommers die te krom zijn om verkocht te worden. Ook het Carrot-gamma, de Zesty Lemon-producten en de Bath Blends recycleren restproducten en groenten en fruit die voor verkoop kunnen dienen.

1. The Body Shop, Pear Bath Blend, 9 euro, bij The Body Shop.

2. The Body Shop, Cool Cucumber Shower Gel, 7 euro, bij The Body Shop.

UpCircle

Het Britse UpCircle verwerkt olijfpitten in hun gezichtsmaskers. Daarnaast gebruiken ze regelmatig koffiegruis van plaatselijke cafés en koffieketens in hun skincare.

UpCircle, Face Mask, nu voor 20,98 euro i.p.v. 23,31 euro, bij Douglas.

Caudalie

Voor de antioxidantcrèmes van Caudalie worden jaarlijks meer dan 3.000 ton zaden geoogst die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.

1. Caudalie, Vinoperfect Antivlekkendagcrème voor een stralende Huid, 35,20 euro, bij de website van Caudalie of de aptoheek.

2. Caudalie, Vinosculpt Lift & Firm Lichaamsbalsem, 29,90 euro, bij de website van Caudalie of de apotheek.

Etat Libre d’Orange

Het Franse Etat Libre d’Orange ontwikkelde met ‘I Am Trash’ een parfum waarin ze geurnoten ­verwerken van afvalbloemen, ­gebruikt hout en vruchten die niet geschikt zijn voor verkoop.

Etat Libre d’Orange, I Am Trash, 135 euro, bij etatlibredorange.com.

Fruu

Fruu koopt afgekeurd voedsel op en maakt er hydraterende ­lippenbalsems van.

Fruu, Peach Perfect Colour Balm, 5,57 euro, bij fruuurskin.com.

Ook dit is duurzaam

Anno 2020 zijn we ons steeds meer bewust van onze impact op het milieu, de planeet en de economie, waardoor er nog duurzame trends ontstaan. Zoals deze.

• UPCYCLING: Cosmetica komt in de mooiste verpakkingen, die je perfect kan bewaren. Dat kan thuis: door een mooie fles shampoo om te toveren tot een vaas, of van een glazen pot van een dagcrème een huisje voor kleine vetplantjes te maken. Maar ook de industrie doet mee: kleine nichemerken kopen restpartijen op die bedrijven anders zouden weggooien en verpakken er hun eigen producten in. Grote spelers als Lush, M.A.C Cosmetics en Kiehl’s bieden de mogelijkheid om een aantal lege potjes terug te brengen in ruil voor een gloednieuw product.

• TWEEDEHANDSBEAUTY: Tweedehandsbeauty was nog nooit zo populair. Tegenwoordig vind je tal van cosmeticaproducten op Vinted en 2dehands.be. Meer nog: met ­Glambot werd er zelfs een speciaal platform opgericht waar beautylovers producten van elkaar kunnen overkopen. Met gigantisch succes. Alleen nog even afwachten of de trend corona zal overleven.

• WATERVRIJ: Niet alleen de landbouw is verantwoordelijk voor heel wat watergebruik. Ook de beautyindustrie is een grote waterverspiller. Grote namen als Unilever en Procter & Gamble beloofden al om hun waterverbruik in te perken. L’Oréal voegde de daad bij het woord en verminderde het waterverbruik met maar liefst 60 procent én pakte uit met zijn eerste droge fabriek: al het water wordt gerecycleerd en binnen de fabriek hergebruikt.