Krijgt het felbegeerde kapsel ‘de Rachel’ een opvolger? Liesbeth De Corte

23 november 2018

16u03 1 Style Naar de kapper gaan met een foto van een ster met het ideale kapsel: het gebeurt maar al te vaak. Jarenlang was ‘de Rachel’, de haarstijl van Jennifer Aniston ten tijde van ‘Friends’, de meest begeerde coupe. Maar kans is groot dat daar nu verandering in komt.

‘De Rachel’. Je moet het nog maar horen, of je weet al waarover het gaat. Er is zelfs een heuse Wikipedia-pagina aan gewijd. Weet je toch niet waar alle heisa over gaat? We doelen op het kapsel van Rachel Green, het personage dat Jennifer Aniston vertolkte in ‘Friends’.

De snit werd bedacht door haar haarstylist Chris McMillan en herken je onmiddellijk aan de volumineuze halflange bob-line met de losse laagjes, die voor een nonchalante toets zorgen. Opvallend genoeg liep de actrice enkel en alleen de eerste twee seizoen met de haardracht rond. Maar dat was blijkbaar meer dan genoeg om vrouwen vanaf de mid jaren 90 naar de kapper te laten stormen om dezelfde coupe te vragen.

Zo schatte modeblad Marie Claire in 2014 nog dat zeker 11 miljoen vrouwen over de hele wereld het kapsel hebben uitgeprobeerd. En magazines Vanity Fair en Glamour bombeerden ‘de Rachel’ tot de meest populaire coupe ooit.

Veel trends uit de jaren 90 zijn bezig aan een revival, dus wie weet geldt dat binnenkort voor deze ook. Maar daar is momenteel nog geen sprake van. “De serie zelf is volledig terug van weggeweest”, lacht Hiske Van den Houwer van de populaire kapperszaak The Pony Club. “Maar de haarstijl? Not so much.”

Maar volgens de gerenommeerde magazines Elle, The Cut en GQ en het dagblad The Guardian krijgt ‘de Rachel’ wel een waardige opvolger: ‘The Chalamet’. Daarmee verwijzen ze naar Timothée Chalamet, de acteur die wereldwijd doorbrak met zijn rol in ‘Call Me By Your Name’ en die nu een glansrol speelt in ‘Beautiful Boy’, de Hollywoodfilm van Felix van Groeningen.

Juist ja. Een 22-jarige man is dus het nieuwe kapselicoon voor mannen en vrouwen, en dan eigenlijk vooral die laatste groep. “Het heeft zo’n beetje dezelfde vibe als uit ‘The Breakfast Club’. Daar was dat middenmeetje ook zo populair. Dat zie je nu véél vaker opduiken”, bevestigt Hiske nog. En waarom ook niet? Chalamet heeft een heel androgyne uitstraling, en zijn haarstijl ziet er ook zwierig, zacht en romantisch uit. Of het net zo populair zal worden als ‘de Rachel’, blijft nog afwachten. Maar wie zich de snit wil aanmeten, kan de foto alvast printen, uitknippen en meenemen bij de volgende kappersafspraak.