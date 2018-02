Kopieert Maison Margiela de handtassen van het Belgische merk Award/t? Timon Van Mechelen

21 februari 2018

13u28 1 Style Twee tassen uit de lente- en zomercollectie van modehuis Maison Margiela lijken wel erg duidelijk geïnspireerd op de Victorian collection van het Belgische ontwerpersduo Award/t. Jammer genoeg is het niet de eerste keer dat grote modehuizen af en toe hun mosterd halen bij kleine (Belgische) ontwerpers.

We schrijven vaak over grote modeketens die zich laten inspireren op wat grote ontwerpers op de catwalk doen. In een modesysteem waarin sneller en meer de norm is, kan dat ook bijna niet anders. Zo kopieerde Zara vorig jaar nog de ontwerpen van de Belgische ontwerpster Toos Franken, en eerder werd Spaanse keten ook al beschuldigd van plagiaat door de Amerikaanse ontwerpster Tuesday Bassen, sportmerk Adidas en zelfs Kanye West. Modehuis Céline, wiens collecties erg vaak gekopieerd worden door de keten, toonde zelfs al resortcollecties enkel aan journalisten en inkopers, die ook nog eens verboden werden om foto’s te maken, om het kopieergedrag te voorkomen. Winkelketen Forever 21 lag dan weer in de clinch met Gucci en zo kunnen we nog wel even verder gaan.

Maar ook bij de gerenommeerde modehuizen zelf, ontbreekt het soms aan eigen inspiratie. Het van oorsprong Belgische modehuis Maison Margiela bracht onlangs een nieuwe collectie handtassen uit onder de noemer ‘Glam Slam Bags’ die treffende gelijkenissen tonen met de tassen uit de Victorian collectie van het Belgische label Award/t. Een collectie die al dateert uit 2006.

Een tijdje geleden spraken wij Els Van Den Berghen (44), die samen met haar mama Wies Dehert al meer dan 20 jaar aan het roer staat van het accessoiremerk Award/t. Lees het hele interview hier.

Zie jij de gelijkenissen tussen de twee handtassencollecties?