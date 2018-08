Kopieer de look van Meghan Markle, Kendall Jenner én Jennifer Lopez Liesbeth De Corte

02 augustus 2018

14u58

Bron: InStyle 0 Style Als zowel Meghan Markle, Kendall Jenner en Jennifer Lopez kiezen voor een gelijkaardige outfit, weet je dat het goed zit. Een blouse met blauwe streepjes en een stijlvolle witte broek: meer heb je deze zomer niet nodig.

De prijs voor de meest originele outfit zullen ze niet krijgen, maar stijlvol voor de dag komen kunnen ze. En vooral: ze bewijzen dat de klassieke combo van gestreepte blouse en witte broek nog steeds werkt. Meghan koos ook nog voor een witte fedora, Kendall voor opvallende, roze hakken van Prada en Jennifer ging voor een glamoureuze look met diamanten ringen, een armband van Hermès en een statement zonnebril. De accessoires kies je dus zelf, maar voor kledij-inspiratie helpen wij je alvast een handje.

Blouses

1. H&m, € 9,99, online en in winkels te koop.

2. Samsøe & Samsøe, € 59, online te koop.

3. Only, € 29,99, online en in winkels te koop.

Broeken

1. & Other Stories, € 69, online en in winkels te koop.

2. Vince Camuto, € 99,95, via Zalando te koop.

3. COS, € 59, online en in winkels te koop.