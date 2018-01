Koop deze 5 kledingitems in de solden en je hebt achteraf geen spijt van je aankopen Timon Van Mechelen

10u11 0 BrunoPress Style Vandaag gaan de solden officieel van start in ons land. De uitgelezen kans om je garderobe aan te vullen voor niet te veel geld én om miskopen te doen blijkbaar. Uit een onderzoek van 2dehands.be blijkt dat er 5 keer meer miskopen gebeuren tijdens de soldenperiode. Om aankopen te vermijden waar je later spijt van hebt, sommen wij 5 klassiekers op waar je altijd goed mee zit.

1. De wollen winterjas

Wol is warm, blijft doorgaans jaren mooi, maar is meestal ook duur. Zeker een winterjas gemaakt van de stof kost vaak stukken van mensen. De solden zijn dan ook het uitgelezen moment om je slag te slaan. Kies voor een klassiek model dat tot net boven de knieën komt met niet te veel tierlantijntjes. Dat maakt de kans kleiner dat je het kledingstuk snel beu bent, of dat het ‘te extravagant’ is om daadwerkelijk te dragen.

nina.be

Bordeaux jas COS, € 95 ipv € 190, online en in de winkels te koop.

Grijze mantel Bellerose, € 191,40 ipv € 319, online te koop.

2. De betere jeansbroek

Het klopt zeker niet altijd, maar de kwaliteit van een duurdere jeansbroek is toch vaak nét iets beter dan van een goedkoop model. En dankzij de solden kun je ook voor een laag prijsje een model in huis halen dat als gegoten zit en niet direct afgaat in de was. Blijf weg van grote logo’s en al te veel scheuren, maar koop een simpele broek die ook binnen een paar jaar nog niet uit de mode is.

nina.be

Skinny jeans LEE, € 49,94 ipv € 99,95 bij aankoop van 2 stuks, online en in de winkels te koop.

Boyfriend jeans Samsøe & Samsøe, € 95,95 ipv € 119,95, via Zalando.

3. Het witte overhemd

Ooit alleen bedoeld voor mannen, nu ook gretig omarmd door vrouwen. Het witte hemd combineert met bijna alles, is perfect voor werk én feestjes en staat zo goed als iedereen. Afhankelijk van het model natuurlijk. Hemden gemaakt van katoen zijn de beste optie omdat de stof luchtdoorlatend is, waardoor geurtjes er minder snel in blijven vasthangen en het je koel én warm houdt wanneer nodig.

nina.be

Hemd Arket, € 24 ipv € 49, online en in de winkel in Brussel te koop.

Hemd Filippa K, € 99 ipv € 165, online en in de winkels te koop.

4. Een lederen tas

Een lederen handtas kan mits goede zorgen een leven lang meegaan, zeker als je voor een tijdloze kleur opteert. Wie er de centen voor heeft, kan investeren in een tas van een bekend merk als Chloé of Gucci. Maar ook Belgische ontwerpers zoals Mieke Dierckx en Annelies Timmermans doen mee aan de solden, neem dus zeker eens een kijkje in hun winkel(s).

nina.be

Zwarte lederen handtas J.W. Anderson, € 755 ipv € 1.510, via Net-a-Porter.

Bordeaux leren handtas & Other Stories, € 62 ipv € 89, online en in de winkels te koop.

5. Een bikerjas

Nog zo’n ultieme klassieker die nooit uit de mode gaat maar voor velen wel te prijzig is om zonder korting te kopen. Want het bikerjasje van je dromen is natuurlijk gemaakt van echt leder en dat kost geld.

nina.be

Bikerjas All Saints, € 204 ipv € 510, online en in de winkels te koop.

Bikerjas Iro, € 468 ipv € 1140, via The Outnet.