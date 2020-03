Koninklijke couturier Natan maakt mondkapjes voor ziekenhuizen België Margo Verhasselt

24 maart 2020

09u10 0 Style De Belgische modeontwerper Edouard Vermeulen schiet de zorgmedewerkers uit ons land te hulp. Hij heeft de werknemers van zijn modehuis Natan opgedragen mondkapjes te naaien. Dat schrijft de Vlaamse royaltywatcher Wim Dehandschutter op Twitter.

In eerste instantie zijn de gezichtsbeschermers bedoeld voor ziekenhuizen in Brussel en Ieper. Ieper is de geboorteplaats van Vermeulen. De mondkapjes zijn te herkennen aan het logo van Natan. Dat is aan de zijkant in gouden letters te vinden. Op een foto is te zien dat ze van zwarte stof zijn.

Edouard Vermeulen is in koninklijke kringen geliefd. Koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde worden regelmatig gezien in creaties van zijn modehuis. Ook ontwierp hij de trouwjurk van prinses Laurentien. In 2000 werd Vermeulen benoemd tot hofleverancier.

De "koninklijke" mondmaskers zijn te herkennen aan... het logo (zie "Natan" in gouden letters aan de zijkant). pic.twitter.com/A5g41q5VSj [Wim Dehandschutter](@ WDehandschutter) link