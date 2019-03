Koningin Mathilde steelt de show met haar outfits in Zuid-Korea TVM

27 maart 2019

09u57 0 Style Koning Filip en koningin Mathilde zijn sinds maandag in Zuid-Korea voor een vierdaags bezoek aan het land. Een ideaal moment voor haar om haar liefde voor het Belgische modemerk Natan nog eens in de verf te zetten, maar ook om uit te pakken met outfits van andere merken. Een overzicht van haar beste outfits tot nu toe.

Dag 1

Dat Mathilde fan is van Belgische mode is geen groot geheim. Maar af en toe draagt ze ook graag ontwerpen van buitenlandse namen. Op haar eerste dag in Seoul droeg ze bij aankomst een geel-groene mantel van Emporio Armani, om wat later op de dag een grijs exemplaar van hetzelfde modehuis te dragen.

Dag 2

Op de tweede avond van haar bezoek aan Seoul droeg Mathilde een witte blouse met lange mouwen van Natan en een grijze a-lijn rok van hetzelfde Belgische merk. De blouse droeg ze al eens eerder met kerst vorig jaar.

Overdag droeg ze wederom een volledige outfit van Natan, op de haarband en een clutch na. Die werden ontworpen door de Belgische hoedenontwerpster Fabienne Delvigne in dezelfde print als het rode jasje.

Dag 3

Voor een bezoek aan een tentoonstelling en daarvoor een seminarie over duurzaamheid, droeg koningin Mathilde een rood ensemble van de Brusselse haute couture ontwerper Pierre Gauthier. Het hoedje liet ze maken door Fabienne Delvigne. Ze droeg deze exacte outfit trouwens al minstens 5 keer eerder op publieke evenementen, kan tellen qua duurzaamheid voor een koningin.