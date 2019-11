Koningin Elizabeth draagt niet langer bont mv

Ethisch verantwoorde en ecologische mode zijn een heuse trend. Heel wat merken kondigden dan ook recent aan dat ze niet langer met bont zouden werken. Nu is er nog iemand die mee op de kar springt: koningin Elizabeth II.

Angela Kelly, de stylist van de Engelse koningin, doet in haar nieuwe memoir ‘The Other Side of the Coin’ uit de doeken dat Elizabeth niet langer bont zal dragen wanneer ze erop uit trekt. “Wanneer hare majesteit naar een gelegenheid moet en het koud is buiten, dan zal ze nepbont dragen om zich warm te houden”, schreef Kelly.

De beslissing wordt toegejuicht door dierenrechtenactivisten. “PETA heft het glas omdat de koningin deze beslissing maakt. Dit besluit gaat mee met de tijd”, liet PETA’s director of International Programmes weten.