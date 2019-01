Komt Lady Gaga’s beautylijn er binnenkort aan? Valérie Wauters

07 januari 2019

08u45 0 Style Na sterren als Rihanna en Kylie Jenner lijkt nu ook ook Lady Gaga haar pijlen te richten op de beauty-industrie.

In het voorjaar van 2018 vertelden we je al dat Gaga’s bedrijf, Ate My Heart Inc., de handelsnaam ‘Haus Beauty’ had aangevraagd. Volgend de trademark-documenten zou het merk parfum, foundation, eyeliner, oogschaduw, lipstick en een product genaamd ‘beauty milk’ op de markt willen brengen. Daarna bleef het echter oorverdovend stil rond het toekomstige merk.

Tot enkele dagen geleden. Toen rapporteerde Instagram account @gagas_czech_fan dat de website hausbeauty.com plots live was gegaan. Wie doorklikt zal echter al snel merken dat er op de webstek nog maar weinig te beleven valt. Het enige wat je er voorlopig kan doen is je inschrijven voor de mailinglijst. Afwachten is dus nog steeds de boodschap, al lijkt Gaga’s beautylijn nu wel eindelijk een stapje dichterbij.