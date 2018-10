KOMONO slaat de handen in elkaar met 10 kunstenaars voor nieuwe collectie Margo Verhasselt

09 oktober 2018

09u52 0 Style Deze maand lanceert KOMONO een nieuwe horloge-collectie. De 'Signature Collection' brengt enkele van het merks meest iconische modellen opnieuw uit maar dan in een tijdloze zwart-zilvercombinatie. Om die collectie in de verf te zetten deden ze een beroep op 10 internationale artiesten.

Een nieuwe collectie waarbij de meest iconische modellen worden heruitgegeven? Dat is iets wat niet ongezien kon blijven, moeten ze bij het Belgische horlogemerk gedacht hebben. Daarom sloegen ze de handen in elkaar met 10 internationale kunstenaars. Zij maakten telkens hun eigen unieke artwork met een horloge als inspiratie.

De collectie is typerend en tijdloos: zwarte lederen bandjes met zilver metaal. Kortom, een elegante lijn die in ieders garderobe past. De kunstenaars die meewerkten aan het project gebruikten allemaal hun eigen aanpak en lieten hun stijl uitkomen.

De Antwerpse Louise Mertens is een van hen. De digital artist ontwierp onder andere de boekcover voor de zussen Kylie en Kendall Jenner en had onlangs haar eigen tentoonstelling SEE. Maar nu zet Mertens dus ook haar tanden in het KOMONO-project.

Haar werk is een reflectie van haar persoonlijkheid. "Ik heb het onrealistische dat op een dag realiteit zou kunnen worden altijd speciaal gevonden", vertelt Louise. De Antwerpse is op haar best als ze weinig regels opgelegd krijgt. Ze gaat dan ook het liefst op een casual en impulsieve manier aan het werk. "Ik begon dit project met een concept, een idee, maar besefte snel dat dat mij minder opties gaf en kwam snel vast te zitten. Dus ik liet het los en begon opnieuw te shooten, met geen idee wat het zou worden." Zo kwam het tijdreizigers-concept tot leven, wat perfect aansluit bij de collectie.

De andere kunstenaars waarmee het merk samenwerkte zijn onder andere Nicasio Torres, Amber Vittoria, Csilla Klenyanski, het duo Kim Jakobsen To en Hamish Wirgman’s, Debby Woo, Frankie, Daiana Ruiz,Arcin Sagdic en Barrakuz.

De collectie ligt vanaf 11 oktober in de winkels.