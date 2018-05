Koffie of wijn gemorst? Op dit t-shirt blijven geen vlekken achter Vlekken krijgen geen kans op de razend populaire shirts van start-up Labfresh. Laurens Verhagen

23 mei 2018

14u45

Bron: de Volkskrant 0 Style Koffie en wijn krijgen geen vat op de razend populaire shirts van start-up Labfresh.

Het Nederlandse Labfresh was vorig jaar een hit op crowdfundingplatform Kickstarter. De start-up heeft dan ook iets bedacht wat in een duidelijke behoefte voorziet: kleding waarop vlekken nauwelijks vat krijgen en waarin ongewenste geurtjes minder snel blijven hangen. Volgens medeoprichter Lotte Vink kunnen de shirts (zowel T-shirts als overhemden) probleemloos meerdere dagen achter elkaar worden gedragen. De eigenaar in kwestie moet dan tussendoor wel een douche nemen, maar toch: iedereen die herinneringen heeft aan een leraar die met breed zwaaiende armen onbedoeld zijn natte oksels demonstreert, snapt wat het voordeel moet zijn. Het spectaculairst aan het speciaal behandelde textiel is het vlekkenwerende karakter. Zowel de T-shirts als overhemden gedragen zich bijna als een regenjas, terwijl ze gewoon van katoen zijn en ook zo aanvoelen.

