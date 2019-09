Koffie, niet alleen een wondermiddel in de ochtend maar ook in de badkamer Sophie Vereycken

07 september 2019

07u42

Als nieuw it-ingrediënt in de cosmeticabranche is cafeïne aan een veroveringstocht bezig. Want een stralende teint of een oppeppend parfum? Daar hebben we allemaal een boontje voor.

Koffie. Volgens Van Dale: gemalen poeder van gebrande koffiebonen. Volgens ons: de reden dat we ’s ochtends fris en fruitig op het werk raken. Eigenlijk is het dus best makkelijk te geloven dat cafeïne ook in de badkamer het wondermiddel is dat het in de keuken blijkt te zijn. Want als het helpt tegen de vermoeidheid, lijkt het niet eens zo heel gek dat een crème met cafeïne wallen helpt verdwijnen, of die grauwe teint een tikje opfrist. We zien het ingrediënt dan ook steeds vaker opduiken in crèmes, scrubs en maskers, al zijn het vooral de oogcrèmes en anticelluliteproducten waar koffie de show steelt. De wetenschap onderschrijft dat. Cafeïne is een diureticum, wat betekent dat het helpt met vochtafdrijving. In het geval van oogcrèmes zou het in theorie vochtophopingen onder de ogen (ook wel de gevreesde wallen) kunnen verbeteren. In theorie, want doorgaans bevatten cosmeticaproducten te weinig cafeïne om dat resultaat daadwerkelijk te bereiken. Hetzelfde geldt voor anticellulitecrèmes, waar cafeïne opvallend vaak opduikt als steringrediënt. In theorie een goede keuze, want volgens de literatuur zou cafeïne voor de afbraak van vetcellen kunnen zorgen. In de praktijk? Not so much. Opnieuw is de concentratie die we daadwerkelijk in producten terugvinden te laag. Gelukkig maar, want de juiste dosis zou giftig zijn.

(Schijn)heilige boontjes?

Is koffie in je skincare dan eigenlijk vooral onzin? Dat niet. Cafeïne is nog altijd een voortreffelijk ingrediënt in huidverzorging. Dat komt omdat het een uitstekende antioxidant is, en laten we die nu net maar al te graag in onze verzorgingsproducten willen. Antioxidanten kunnen we het best omschrijven als een leger ingrediënten die de strijd aangaan met vrije zuurstofradicalen, ook wel de stoffen die op termijn verantwoordelijk zijn voor veroudering van de huid. Op zich heeft onze huid van nature antioxidanten om zich tegen die vrije radicalen te beschermen, maar wat meer voorraad kan natuurlijk nooit kwaad. Bovendien neemt onze eigen voorraad antioxidanten af naarmate we ouder worden. Kortom: smeren maar. Daarbij werkt cafeïne kalmerend, waardoor het eveneens goed is in de strijd tegen roodheid en couperose. Doe ons dus maar een dubbele portie cafeïne: één in een kopje, en één in een potje.

DIY: Maak je eigen koffiescrub

Scrubs liggen de jongste jaren steeds meer onder vuur, voornamelijk wegens het gebruik van microplastics. Die worden gebruikt voor het schurende en dus exfoliërende effect, maar stromen via het rioolwater zo de zee in, waar ze heel wat schade aanrichten. Ondertussen hebben heel wat merken beloofd om tegen eind dit jaar microplastics uit hun producten te bannen. Maar wie helemaal zeker wil zijn maakt die scrub gewoon zelf. Dat is niet alleen ecologischer, maar ook duurzamer.

Wat heb je nodig?

• 100 g bruine suiker of basterdsuiker

• 120 ml kokosolie

• 100 g fijngemalen koffie

• optioneel: vanille-extract

Hoe maak je het?

Meng de basterdsuiker of bruine suiker met de gemalen koffie (tip: kies voor fijngemalen koffie, die is zachter voor de huid). Voeg daar de gesmolten kokosolie aan toe. Roer goed totdat je een homogene consistentie krijgt. Is het te vloeibaar? Voeg dan wat meer koffie en suiker toe. Te droog? Dan mag er wat meer kokosolie bij. Vanillefans kunnen tot slot een theelepel vanille-extract toevoegen voor de geur. In een glazen pot met

afgesloten deksel kan je de scrub zo’n zes maanden bewaren.

Eentje is geentje

Antioxidanten werken het best in combinatie met elkaar. Dat wil zeggen: ga op zoek naar een product met een cocktail aan verschillende antioxidanten. Enkele toppers (naast cafeïne) zijn vitamine C en E, groene thee, druivenpitextract, curcumine en resveratrol.

De emancipatie van de koffieboon

In de vroege uurtjes die gepaard gaan met de eerste werkdagen, is niets zo troostend als de geur van koffie. Kon je die maar de hele dag bij je dragen. Oh, wacht. Dat kan dus. Terwijl koffie vroeger vooral in mannengeuren verwerkt werd, duikt de geurnoot nu steeds vaker op in vrouwelijke parfums. Met de opkomst van uniseks geuren en karaktervolle aroma’s kreeg de koffieboon een nieuwe plek in de parfumerie: bij de vrouwengeuren. Kunnen we alleen maar toejuichen, want we associëren de geur niet alleen met huiselijkheid, ontspanning en warmte, uit onderzoek blijkt dat koffiegeur ons ook helpt om beter te presteren. Laat die werkdag maar komen.