Knitwearlabel van Belgische Natalie Joos scoort bij Alicia Keys en Ivanka Trump David Devriendt

27 april 2018

17u58 0 Style Na een eeuwigheid als bekend modegezicht in het hectische New York is de Belgische Natalie Joos (43) nu ontwerpster. Met Los Angeles als haar nieuwe thuisbasis. Haar knitwear wordt gedragen door celebs als Alicia Keys en 'first daughter' Ivanka Trump. Vogue is fan.

Soms moet ze even zoeken naar woorden, maar voor de rest praat ze vlotjes Vlaams. Natalie Joos trok in september 1997 naar New York en maakte er haar American dream waar. "Achttien jaar aan één stuk heb ik er keihard gewerkt. New York is zo'n onstopbare machine, dat is ongeloofelijk. Het is een stad voor jonge mensen die heel gedreven zijn en je kan niet anders dan daarin meegaan. Maar twee jaar geleden had ik het helemaal gehad. Ik was die stress en gejaagdheid beu. Ik had dat ook niet meer nodig in mijn leven: ik ken intussen iedereen, en iedereen kent mij."

Die "iedereen" slaat op de Amerikaanse modewereld, waar ze zich opwerkte en een graag gezien gezicht is. Eerst als studiomanager van modefotograaf Craig McDean, die toen al shoots deed voor Calvin Klein en Jil Sander; daarna als topstyliste voor prestigieuze magazines als Vogue, Harper's Bazaar en V Magazine, oprichtster van vintageblog Tales of Endearment, streetstyle-icoon en last but not least directeur van haar eigen castingbureau met onder meer Hugo Boss en Helmut Lang in het klantenbestand. "Ik heb alles gedaan, alles gezien, ben overal naartoe geweest, I partied my ass off. Been there, done that. En dus vroeg ik me af: 'what's next?' In Los Angeles zag het leven me er schoon en rustig uit. Ik was er al een paar keer op vakantie geweest, en het stond me aan. Er is altijd zonneschijn, de huurprijzen zijn veel goedkoper dan in New York en je hebt er veel bloemen en palmbomen."

Met een nieuwe thuis kwam er ook professioneel een vers hoofdstuk bij: haar eigen knitwearlabel JoosTricot. Daar droomde ze al jaren van. "Iedereen die me kent, zei: 'Eindelijk, het werd tijd.' Ik ben ermee begonnen omdat ik winter na winter alle boetieks afschuimde op zoek naar aansluitende rolkraagtruitjes, maar dan in verschillende kleuren. Iets spannender dan het doorgaanse zwart, grijs en bruin. Maar telkens kwam ik van een kale reis terug. Op een gegeven moment schoot het me te binnen: ik zal ze zelf moeten maken. Nochtans weet ik niets van knitwear. Ik heb journalistiek gestudeerd aan de universiteit van Gent, nooit mode of verkoop. In het begin wist ik zelfs niet dat je een technisch tekenaar nodig hebt, want mijn eerste sample was helemaal verkeerd. Technisch kan je jezelf bij knitwear geen fouten permitteren. Mijn truien zijn compact en houden het lichaam goed vast, je mag er geen hangborsten in krijgen, ze moeten passen aan de oksels, armen en schouders, ze moeten warm zijn maar ook niet te warm, dun maar niet te dun, ze mogen niet doorschijnend zijn, want ze moeten zonder beha gedragen kunnen worden." Voor een perfectionist als Natalie ging dat niet zonder slag of stoot. Er ging veel tijd overheen, en op een gegeven punt zelfs een totale reboot. "Mijn eerste ontwerpen ging ik laten zien aan de belangrijkste boetieks van New York, maar drie dagen ervoor heb ik alle afspraken afgezegd. Dat was even zweten, maar het was voor het beste. Ik was niet tevreden. Als je iets in de markt zet, moet alles tot in de puntjes kloppen."

Ik ben nooit bang geweest om mijn mond open te doen Natalie Joos

Tweede keer, goede keer. Want met haar vernieuwde creaties trok ze dan toch naar de absolute top van de moderetail. Lees: het Net-A-Porter, Barney's, Browns, Bergdorf Goodman en consorten. Ze waren er allemaal weg van. "Achteraf hoorde ik van velen hoe moeilijk het wel is om bij een Net-A-Porter binnen te raken. Iedereen is daar jaren voor aan het zagen en smeken, en mij lukte he meteen. Ik ben er zeker van dat mijn naam deuren geopend heeft. Nog voor ik met mijn label begon, ben ik met enkele schetsen bij de belangrijkste aankopers langs geweest en hebben zij mij feedback gegeven. Ik ben hen heel dankbaar voor die tijd. Was ik iemand geweest die zomaar uit het niets gekropen kwam, dan had ik die afspraken zeker niet gekregen.

Favoriet van Vogue

Een jaar verder is JoosTricot upcoming. Vogue wijdde er een uiterst lovend artikel aan – «Ik was gechoqueerd» – en intussen hebben ‘The Voice’-juryleden Alicia Keys en Hailee Steinfeld al een trui van haar gedragen tijdens de show. Net zoals de Oscargenomineerde regisseuse Greta Gerwig (van de film ‘Lady Bird’) en de invloedrijkste blogsters. Ook zijn er fans uit ongewilde hoek. «Een vriend van me stuurde onlangs een foto door van Ivanka Trump in JoosTricot. Ik wist niet goed of ik blij moest zijn of kwaad. Uiteindelijk vond ik het gewoon grappig en heb ik het maar op mijn Facebook gepost.» Het zegt veel over de veelzijdigheid van haar truien, dat heel uiteenlopende types vrouwen ervoor vallen. «Daar had ik alle vertrouwen in. Als ik er zelf zolang naar gezocht heb, wist ik dat andere mensen dat ook deden. Mijn collecties zijn commercieel genoeg, maar zijn ook vintage geïnspireerd en dat valt momenteel erg in de smaak. Al denk ik niet dat JoosTricot voor iedere vrouw is. Ze zijn voorlopig niet voor elke portemonnee; ik ben nu aan het kijken om de collecties goedkoper te maken. En omdat alle modelletjes aansluitend zijn, moet je het willen dragen en zelfverzekerd genoeg zijn over je lichaam. Dat heeft niets met gewicht te maken. Ik verkoop zowel extra small als large, en die verkopen even goed. Er staat ook geen leeftijd op. Op sommige foto’s sta ik – per hoge uitzondering (lacht) – zelf model om te laten zien hoe je ze kan dragen in het dagelijkse leven, als volwassen vrouw.»

Assertief

Alle types vrouwen in de bloemetjes zetten, nu is het een evidentie, maar toch blijft het een verrassende zet van iemand die jarenlang modellen castte voor catwalkshows waar diversiteit nog niet de grote rol speelde die het nu doet. «Ik ben daar altijd voorstander van geweest, maar de merken zelf lagen daar niet wakker van. Naar mijn gevoel is het voor hen nu een trend, zoals vroeger de Belgische meisjes, de Russische modellen, de androgyne look en noem maar op dat ook waren. Ik heb heel lang in dat wereldje meegedraaid, maar ik ben blij dat dat achter de rug is. Mijn zus heeft die rol zowat van mij overgenomen. Het was een heel vermoeiende job en modellenagenten zijn vaak vreselijk vervelende en moeilijke mensen. Ze maken van alles een probleem. Nochtans ben ik zelf best assertief. Ik ben nooit bang geweest om mijn mond open te trekken. Toen ik met JoosTricot begon, wilde elke boetiek exclusiviteit. Maar dan kon ik niet verkopen aan anderen, dus dat vond ik niet slim. Dan vroegen ze kortingen, want dat is de gangbare manier van zaken. Maar ook dat weigerde ik. Ik stel als nieuwkomer alles in vraag en omdat ik nog altijd onervaren ben als ontwerper, vergeven ze me dat.» Faalangst heeft ze niet, nooit gehad. «Zeker toen ik jong was, had ik niets te verliezen. Natuurlijk heb ik ook zware momenten gehad – ooit ben ik in het midden van de nacht uit mijn appartement in New York gezet en ook mijn scheiding was een bittere pil – maar ik ben een carrièrevrouw en een werker. Dat het ook kon mislukken? Daar heb ik nooit vragen bij gesteld. Ik doe gewoon waar ik graag mee bezig ben. Zodra ik iets beu ben, stop ik ermee. En bij mij blijkt dat om de zes jaar te zijn. Zo heb ik zes jaar gymnastiek gedaan, zes jaar tennis, zes jaar bij Craig McDean gewerkt en na zes jaar heb ik ook mijn blog afgerond. Het leven is veel te kort om vast te zitten in een job die je niet graag doet.»

Misschien kom ik terug naar Europa, het is helemaal verkeerd aan het lopen in Amerika Natalie Joos

Troubles in America

Voor het eerst in al die jaren begint ook haar liefde voor de Verenigde Staten te bekoelen. «Amerikanen zijn rare mensen. Ik voel me nog altijd niet een van hen. Het is bovendien volledig verkeerd aan het lopen hier. Amerika kampt met zoveel problemen: te dure ziekteverzekeringen, hopen daklozen, politiegeweld, racisme ... en de lijst gaat maar door. Rechts en links staan lijnrecht tegenover elkaar, Amerika is té gepolariseerd. Veel van die problemen zitten diep ingebakken en zullen er volgens mij nooit uitgaan. Het is schrijnend, hoor, wat je ziet. Ik woon in een mooie straat, maar zodra je eruit gaat, staan er op het trottoir massa’s tenten waar dakloze mensen in leven. Terwijl Californië de op vijf na rijkste economie ter wereld is. Het houdt totaal geen steek. Ergens voel ik de behoefte om terug te keren naar Europa. Niet zozeer naar België, maar naar een warmer land als Portugal.» Er is niets wat haar bindt, geen vriend, geen gezin. Al komt daar hopelijk wel verandering in. «Er is één ding waar ik vrij hard mee bezig ben en dat nog belangrijker is dan mijn truien: een baby. Ik probeer nu zwanger te raken, maar op mijn leeftijd is het heel moeilijk. Maar ik blijf doorzetten. Veel vriendinnen hebben hetzelfde geprobeerd en verwachten nu een kindje. Dus ja, dat mag je me toewensen.» Daar gaat die rust!