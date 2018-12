Knellende schoenen? Zo passen ze wel Lieve Claeys

Wij vrouwen hebben er allemaal minstens één in de kast staan: een paar schoenen dat oh zo mooi is, maar oh zo pijnlijk aan de voeten. Met deze twee huis-tuin-en-keukenmiddeltjes los ik dat probleem doorgaans op. Zo kan ook jij eind deze maand jouw feestschoenen aantrekken zónder het gevoel te hebben dat je tenen of hielen langzaam vermoord worden.

Je kent het vast: schoenen die op een bepaald plekje net iets te veel te knellen. Ik heb er dit simpele trucje voor: ik kleef op die plaats een stoelviltje – kies natuurlijk wel voor een dunne soort. Bye bye blaren!

Heb je je pumps een tikje te klein gekocht omdat ze gewoon té mooi waren – geloof me, je bent niet alleen – dan kan dit vaak helpen: met extra dikke sokken in je schoenen stappen en vervolgens even met de haardroger op de meest knellende plekken blazen. Hou je pumps aan tot ze weer afgekoeld zijn, en voilà: ze passen (meestal toch) perfect zonder sok. Pas dit trucje wel niet toe op heel delicate materialen en bijvoorbeeld lakleer, want die kunnen weinig stretching verdragen. En je wil die pareltjes natuurlijk niet ruïneren.