Knappe trappers: met deze items stap je stijlvol op de fiets

15 juli 2020

12u47 0 Style Sinds de lockdown hebben we de smaak van het fietsen voorgoed te pakken. Steeds meer mensen springen op hun stalen ros om te ontspannen, te sporten en te pendelen. En wie helemaal hip wil zijn, kiest een stijlvolle tweewieler en dito outfit. Wij vroegen twee experts wat nu in de mode is en zochten enkele items bij elkaar. Go with the velo!

De liefde voor de fiets hebben we massaal herontdekt – dank u lockdown. Dat blijkt onder meer uit cijfers van Telraam, een project dat met behulp van sensoren en camera’s controleert hoeveel verkeer er is op de Vlaamse wegen. Zo verplaatsten we ons veel minder met de auto, maar des te meer met onze tweewieler.

Populair bij mannen én vrouwen

Meer zelfs: een heleboel mensen zijn ondertussen verknocht aan hun stalen ros, als een veiliger alternatief voor het openbaar vervoer of als een vorm van ontspanning. Dat merken ze ook bij Velodome, één van de bekendere mekka’s voor de fietsliefhebber. “Als we deze periode vergelijken met vorig jaar, hebben we 30 tot 40 procent meer fietsen verkocht. Dat is toch een opvallende stijging”, vertelt communicatiemedewerker Steven Platteeuw.

Die tendens valt op bij mannen én vrouwen, meent Platteeuw. “Als er vroeger een koppel onze winkel binnenkwam, waren ze op zoek naar een fiets voor hém. Nu is dat anders, en gaan zowel de man als de vrouw naar buiten met een aankoop. Ook de vrouw heeft de fiets herontdekt.”

Niet alleen in België, maar ook internationaal verkoopt de gravelbike als zoete broodjes Steven Platteeuw, zaakvoerder bij Velodome.

“De jongste jaren is een nieuw type op de markt gekomen: de gravelbike. Oftewel de ultieme kruising tussen een koersfiets en mountainbike. Dankzij de combinatie van het typische koersstuur met kleinere versnellingen en de robuuste banden ramt hij overal over en door: van glad asfalt tot veldwegen, bospaden en kasseistroken. En dat slaat enorm aan. Niet alleen in België, maar ook internationaal verkoopt de gravelbike als zoete broodjes.”

Meer oog voor design

De fiets is niet alleen een handig ding om je te verplaatsen of om te ontspannen, het is ook een stijlobject geworden. Iets wat bij je persoonlijkheid moet passen. Platteeuw: “Omdat de vraag stijgt, hebben fabrikanten meer oog voor het design. Fietsen moeten steeds mooier zijn, om niet alleen technisch maar ook esthetisch het verschil te maken.” Dat heel wat labels en ateliers retrogetinte fietsen uitbrengen, sluit perfect aan bij deze trend.

Blijft het eveneens goed doen: de e-bike. Dat beamen ze bij Cowboy, het hippe Belgische merk van elektrische fietsen. “En tijdens de lockdown zagen we ook een stijging van de verkoop”, zegt CEO Adrien Roose. De verklaring die hij ervoor heeft? “Tegenwoordig willen veel pendelaars hun gewoonten en gedrag op het gebied van mobiliteit veranderen. Ze zijn de files en de drukke pendeltrein beu, en willen graag ontspannen of een portie beweging en frisse lucht na het werk.”

En opnieuw: elektrische racefietsen komen goed van pas om een grotere afstand te overbruggen, maar ze moeten ook een lust voor het oog zijn. Roose: “We hebben bij Cowboy gekozen voor een minimalistisch en modern design, met een sober kleurenpalet: black, space grey & mineral gray.” Snel en blits, dat noemen we een win-win.

Op zoek naar wat extra accessoires? Wij shopten alvast 15 items bij elkaar.

Fiets van Cowboy, prijs vanaf 2.290 euro, meer info vind je online.

Drinkbus van PEdALED, 10 euro, online te koop.

Fietshelm van Casco, 99,95 euro, te koop via A.S. Adventure.

Fietsshirt van Peloton de Paris, 105 euro, online te koop.

Fietsshort van PEdALED, 155 euro, online te koop.

Gravelbike van BMC, 8.999 euro, te koop via Velodome.

Fietshelm van Veloretti, 49,95 euro, online te koop.

Sokjes van Rapha, 17,50 euro, online te koop.

Fietsshirt van Café du Cycliste, 170 euro, online te koop.

Fietsshort van Peloton de Paris, 120 euro, online te koop.

Fiets van Achielle, prijs vanaf 640 euro, meer info vind je online.

Fietsbel van Veloretti, 13,95 euro, online te koop.

Fietshelm van Sawako, 115 euro, online te koop.

Fietsshirt van Assos, 170 euro, online te koop.

Fietsbroek van Craft, 99,95 euro, te koop via A.S. Adventure.

