Knappe illustraties zetten Belgische handelaars in de kijker Liesbeth De Corte

23 april 2020

13u57 0 Style Dezer dagen is het belangrijker dan ooit om lokale handelaars te steunen. Designer Klaartje Busselot heeft daarom een reeks illustraties gemaakt die passen bij haar favoriete Belgische labels. Zo wil je ze aanzetten om te winkelhieren: #shopyourlocalonline.

Het zijn spannende tijden voor veel ondernemers, zo ook voor Klaartje Busselot, bekend van designstudio kiiv. Als jonge designer beseft ze hoe belangrijk het is om de kaart van Belgische labels en lokale handelaars te trekken. Daarom heeft ze een tof project op poten gezet: ze maakt illustraties van haar favoriete winkels, labels, bars en resto’s. Zo wil de creatieveling Belgische handelaars in de kijker zetten en wil ze consumenten nieuwe labels laten ontdekken. “Ik wil zaken van hier promoten in de hoop dat ik mensen -ook al is het maar één iemand- kan overtuigen om meer dan ooit lokaal te winkelen”, zegt de illustratrice.

Klaartje maakte al illustraties voor Morobé shoes, modelabel JOHNY, online vintage store le freddie, decoshop Fonetik, accessoiredesigner Mieke Dierckx en lingeriewinkel Underwear. De volgende weken zal ze dat lijstje nog uitbreiden. Ken je zelf nog iemand die een opsteker kan gebruiken, of is het iets voor jouw winkel, merk, bar, koffiezaak? Laat het dan weten aan Klaartje via haar Instagrampagina.

(Lees verder onder de foto.)

Alle illustraties kan je ook terugvinden op de Instagrampagina van Klaartje. Vanaf dinsdag 27 april zijn ze ook te koop zijn via haar website. Voor €95 kan je een limited edition print (40x50cm) op de kop tikken. De opbrengst van deze verkoop gaat naar ‘makers against Corona’.