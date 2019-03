Klopt het dat je haar maar tot een bepaalde lengte kan groeien & 3 andere vragen over haar beantwoord Sophie Vereycken

11 maart 2019

12u50 0 Style Kan je je haar trainen om minder vet te worden? Is het slecht om je haar elke dag te wassen? Wij stellen de vragen die jij misschien weleens vergeet te stellen wanneer je in de kappersstoel plaatsneemt aan BV-kapper Jochen Vanhoudt.

1. Kan je je haar trainen om minder vet te worden?

Jochen Vanhoudt: “Ja, dat kan! En het is niet eens zo moeilijk. 90 procent van de mensen heeft eigenlijk geen vet haar, maar gebruikt de verkeerde producten. Of ze gebruiken de juiste producten, maar op een verkeerde manier. Een paar simpele aanpassingen kunnen dus al wonderen doen. Ten eerste: masseer de hoofdhuid niet te hard. Dat geeft misschien wel het gevoel dat het haar beter gewassen is, in werkelijkheid stimuleer je zo net de talgklieren, waardoor het haar nóg vetter wordt. Ten tweede: gebruik conditioner alleen op de puntjes van het haar, en spoel telkens minstens een volledige minuut na. Sluit af met koud water, dat schrikmomentje is goed voor de bloedcirculatie en de talgklieren. Daarnaast is het belangrijk om een luchtige shampoo te gebruiken – eventueel tegen vet haar – en een conditioner die niet verzwaart. Tot slot: probeer het wassen telkens een beetje langer uit te stellen, tot je drie dagen zonder wassen kan. In het begin zal dat nog wat vloeken zijn, maar na een tijdje zal het steeds beter gaan. Wat je zeker niet moet doen, is enthousiast drastische maatregelen nemen zoals je haren een maand lang niet wassen. Het is net belangrijk om je haar een zachte overgang te gunnen.”

2. Klopt het dat je haar maar tot een bepaalde lengte kan groeien?

“In principe kan een haarwortel eeuwig blijven groeien. Waarom we dan niet allemaal meterslange lokken hebben? Omdat de puntjes afbreken. Het moment waaróp, verschilt bij iedereen. De algemene regel: hoe dikker het haar, hoe minder snel de puntjes zullen splitsen of afbreken. Kijk maar naar Aziatische types. Die hebben doorgaans erg vol haar, en kunnen het mooi lang laten worden. In Europa is dat geluk voor een paar enkelingen weggelegd. En als je je haren vaker kleurt of stylet, breken puntjes nog sneller af. Hoe natuurlijker, hoe langer het groeit.”

3. Is het slecht om je haar elke dag te wassen?

“Ideaal is het niet. Te vaak wassen leidt tot veel elektriciteit in het haar, en het betekent dat je ook vaker met de haardroger, stijl- of krultang in de weer bent. En dat veroorzaakt dan weer brozere puntjes. Laat er minstens één dag tussen, twee is nog beter.”

4. Hoe kies je de juiste shampoo?

“Heel veel mensen schatten hun haar verkeerd in. Niet zo verwonderlijk, want je kan natuurlijk moeilijk vergelijken. Er bestaan heel wat apps die je haar analyseren op basis van enkele stellingen. Dat kan al een indicatie geven, al kan je de volgende keer beter aan de kapper vragen welk haartype je hebt. Weet ook dat je haartype kan veranderen. Misschien is het nu eerder vet, maar zodra je highlights laat zetten, wordt het vanzelf droger en heb je een nieuwe shampoo nodig.”