Kleurrijke enkellaarsjes zijn hét accessoire van dit seizoen Charlotte Dierckx

05 maart 2018

16u13 0 Style Het kwik mag dan terug de hoogte in zijn geschoten, voor een bloot velleke is het nog nét een tikkeltje te fris. Nog geen tijd voor sneakers met blote enkels dus, een statement maken doe je voorlopig door je voeten lekker warm te houden in opvallende enkellaarsjes.

Gecombineerd met een mom jeans of onder een rok, fashionista's toonden ons tijdens de fashion weeks al dat enkellaarsjes tal van stylingmogelijkheden bieden. Ga voor een opvallende kleur zoals rood, kies voor een bloemenprint of zwicht voor een klassiek zwart exemplaar met eyecatching hak. De keuze is eindeloos, zolang je maar een statement maakt!

1. Bordeaux laarsjes van Roma, € 88 bij Torfs

2. Enkellaarsjes met borduursel, € 39,95 bij Zara

3. Suède laarsjes, € 59,99 bij H&M

4. Metallic laarsjes van Fiamme, € 239 bij Monar & Clothes

5. Soklaarzen met bloemenprint van Buttercup, € 34 bij Topshop

6. Laarsjes met metallic hak van Jeffrey Campbell, € 249,95 bij Zalando

7. Soklaarzen met bloemenprint, € 99,99 bij Steve Madden

8. Suède laarsjes met parels van Glamorous, € 60,81 bij Asos

9. Kanariegele enkellaarsjes met transparante hak van Hibiscus, € 117 bij Topshop

10. Soklaarzen met naaldhak, € 25,19 bij Bershka