Kleine tattoo, grootste spijt: ‘tatoeageprofessor’ schrijft boek over huidversieringen

Style Een dolfijn die eruitziet alsof je een klap op de arm hebt gekregen. De naam van een liefje met wie het amper drie weken aan was. "Het zijn de kleinste tatoeages die het meeste spijt opleveren, soms al op dezelfde dag", zegt de Nederlandse 'tattooprofessor' Henri Beunders, die er een boek over schreef. Dermatologen halen ze almaar vaker weg.

"De drie d's: drank, drugs, depressie. Dat zijn de meest gehoorde oorzaken waarom iemand een tattoo laat zetten. Een mens doet onder invloed gekke dingen. En dan staat er plots een pistooltje op je wang", zegt Henri Beunders, mediaprofessor en mentaliteitshistoricus in Nederland, die er een vuistdik boek over geschreven heeft. De man - zelf vrij van inkttekeningen, "maar getatoeëerd door het leven" - liet zich inspireren door tientallen tattooartiesten, dermatologen en commerciële studio's die dagelijks prentjes weglaseren. "Een kleine tattoo is een impulsaankoop, vaak in een opwelling gezet, na een avondje stappen."

Een naam, initialen, een hartje, een datum: het zijn de kleinste tattoos - kleiner dan een handpalm - die de meeste spijt opleveren, concludeert Beunders. Sommige van die tatoeages zijn zelf gezet ("rotzooi", dixit de prof) of getekend door tattooshops die er weinig van afweten. Er zijn de schrijffoutjes. Of de naam van een geliefde, terwijl de relatie korte tijd later afspringt. "Iemand met 'Victor' op de arm loste dat ooit op door er een 'y' aan te plakken."

Mode

"Verder is een tattoo ook mode. En mode verandert. Een meisje kan op haar 18de zo trots zijn op haar 'aarsgewei' (versiering boven de bilspleet, red.), maar vandaag schaamt ze zich ervoor." Ook ankers, Chinese karakters en 'tribals' worden niet langer gesmaakt. Spijt is er nog omdat de inkttekening niet gepast is op het werk of omdat ze na jaren flets geworden is. "Ik hoor ook wel dat jongeren enkel een tattoo mogen van hun ouders als er een betekenis achter zit", zegt Denny Verhille, zaakvoerder van tattooshop Skin 'n Bones in Gelrode (Aarschot). "Ze doen dan alle moeite van de wereld om een verhaaltje te verzinnen bij een clichétattoo die ze via Google gevonden hebben." Tot slot zijn sommigen er gewoon ook op uitgekeken.

En dat geldt dus in veel grotere mate voor kleinere versieringen. Bij een sleeve (een arm vol), een back piece (bedekte rug) of bodysuit (hele romp bedekt) is dat anders. "Daar wordt lang over nagedacht en even lang over gepraat met de tattooartiest. Zulke mensen hebben het minst vaak spijt: slechts 2%. Mijn neef heeft bijvoorbeeld zes jáár nagedacht over het ontwerp dat hij uiteindelijk liet zetten in Canada", zegt Beunders. Bij Skin 'nBones krijgt elke klant een halfuur bedenktijd en moet hij steevast een papier ondertekenen waarop staat dat hij geen alcohol of drugs gebruikt heeft.

Sterretje

Over hoeveel Belgen hun tatoeage uiteindelijk laten weghalen, bestaan geen precieze cijfers. "Reken op zeker 20%", horen we in tattooshops en bij dermatologen. "De vraag naar laserbehandelingen is groot", bevestigt Samira Baharlou, hoofd van de dienst Dermatologie aan het UZ Brussel. "Mensen denken dat we dat snel kunnen, maar dat is niet zo." Zelfs voor een klein zwart sterretje zijn al snel tien sessies nodig. "Afhankelijk van de kleur, de inkt en hoe professioneel de tekening is, kan dat vlotjes oplopen tot twintig behandelingen. En na elke sessie moet de huid zes weken herstellen. Bovendien blijft er altijd nog iets te zien." Prijskaartje voor het uitgommen van een plaatje van een paar centimeter? Makkelijk 600 euro.

'Optocht der tattoos' van Henri Beunders telt 288 bladzijden en kost 20,99 euro.