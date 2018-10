Klein van gestalte? Zo kies je de beste enkellaarsjes Liesbeth De Corte

31 oktober 2018

14u51

Bron: Purewow 0 Style Iedereen met de schamele lengte van 1m60 of kleiner weet hoe moeilijk de zoektocht naar een nieuwe outfit is, zeker als je rekening wilt houden met de trends. Oversized jassen? Je lijkt meteen een dwerg in een zak, of dat is toch bij ondergetekende het geval. En ook enkellaarzen laten je benen n óg korter lijken. Gelukkig vonden we enkele tips zodat botjes wel flatterend werken.

1. Rol je jeans omhoog

Een boyfriend jeans en stoere enkellaarsjes blijven een gouden combinatie, maar kleintjes doen er goed aan om de broek op te rollen. Door 1 à 2 centimeter huid te laten zien, lijken je benen net dat tikje langer. Dat geldt trouwens niet alleen voor jeans. Ook de combo van korte laarzen en een cropped broek doet wonderen.

2. Hou het bij één kleur

Als je een little black dress draagt of een zwarte rok en dito kousenbroek, is het verleidelijk om te kiezen voor een kleuraccent. Stoere knalrode of witte lakleren botjes bijvoorbeeld. Het resultaat als je in de spiegel kijkt? Korte en geblokte benen. Daarom haal je beter schoenen uit de kast die dezelfde kleur hebben als je outfit. Dat is misschien saai, maar je benen lijken wel slanker.

3. Zoek de juiste vorm

Niet elke vorm past bij jouw figuur. De enige oplossing: shoppen, shoppen, shoppen en testen wat een mooi resultaat geeft. Nog niet zo erg, toch? Vaak geven kleine botjes met een hoekige schaft, een puntige neus of een iets lager uitgesneden voorkant het beste effect.

4. Kies voor hakken

Geen enkele schoen met hakken is zo comfortabel als de enkellaarzen. Vaak zijn de hakken bij zo’n schoenen immers aan de dikke, robuuste kant. Semi-comfortabel én je wint meteen enkele centimeters: win - win dus!

1/ Zwarte basic enkellaarzen

Links: Office, € 114,95, onder meer te koop via Zalando

Rechts: A. F. Vandervorst, € 690, onder meer te koop via de webshop

2/ Enkellaarzen met een puntige neus en laag uitgesneden voorkant

Links: Alba Teci, € 225, onder meer te koop bij Van Loock

Rechts: Mango, € 69,99, onder meer te koop via de webshop

3/ Enkellaarzen met een stevige hak

Links: Steve Madden, € 149,99, onder meer te koop via de webshop

Rechts: & Other Stories, €149, onder meer te koop via de webshop