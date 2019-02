Klein maar krachtig: de clutch is de handtas die elke vrouw nodig heeft Valérie Wauters

01 februari 2019

10u56 0 Style Waar de clutch vroeger enkel voorbestemd was voor nachtelijke escapades, duikt hij nu steeds vaker op overdag. Ben je het beu om steeds je halve inboedel aan je arm rond te zeulen, en pak je het vanaf nu liever wat minimalistischer aan? Dan zijn wij er om je bij te staan in je zoektocht naar de perfecte clutch.

De klassieker

De klassieke clutch heeft haast iedereen wel in z’n collectie. Ben je in de markt voor een nieuw exemplaar, let dan goed op de kwaliteit, want met een klassieker kan je jaren verder. Kleur, vorm en afwerking zijn uitermate belangrijk.

Anna Morellini, Marla, € 99.

De statement clutch

Waar de klassieke clutch vooral erg subtiel is, mag een statement clutch echt uit de band springen. Een opvallende kleur, print of een niet zo subtiel model? Alles kan en alles mag, zolang het maar bij jouw persoonlijkheid past.

Anna Morellini, Beatrice, € 159.

Het enveloppemodel

Het iconische enveloppemodel is een must in elke kleerkast. Hij geeft je werkoutfit iets onmiskenbaar chics, en laat zich ook makkelijk meenemen op een avondje uit.

Zoe & Noe, Malvasia, € 199.

Met een schouderriem

Helemaal te vinden voor het formaat van de clutch, maar iets minder voor het feit dat je hem altijd en overal in je handen moet vasthouden? Kies dan voor een exemplaar met een handige schouderriem.

Zoe & Noe, Nuragus, € 179.