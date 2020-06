Kleedje met open rug? Dankzij deze handige oplossing zie je je beha niet Nele Annemans

01 juni 2020

09u22 1 Style Niets mooier dan een open rug bij dit stralende lenteweer. Enige nadeel? Het dekselse bandje van je beha dat altijd weer komt piepen. Gelukkig vonden wij zonet de oplossing op - je raadt het al - TikTok.

Een kleedje of topje met een rugdecolleté mag er dan wel überelegant uitzien, het blijft altijd een strijd met je behabandje.

Je kan er uiteraard voor kiezen om gewoon geen beha te dragen, maar met een stel grote borsten is dat niet altijd even evident. En ook plakbeha’s laten het vaak te pas en te onpas afweten. Dan maar met tape aan de slag? Wie dat ooit probeerde weet dat tape in combinatie met warm weer alleen nog maar voor meer ongemak zorgt.

Gelukkig deelde de populaire TikTokster en fashionista Janette (@inmyseams) zonet een handig hulpmiddeltje zodat je borsten toch de nodige ondersteuning krijgen terwijl je kan pronken met die prachtige open rug.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het filmpje gebruikt Janette namelijk een low back strap om haar beha onzichtbaar te maken in haar kleedje met rugdecolleté. Die vond ze op Amazon, maar kan je ook bij andere webshops zoals Hunkemöller en Zalando op de kopt tikken voor een kleine 10 euro.

Hoe het werkt? Je haakt eerst één strap aan één kant van je beha. Daarna kruis je de band naar voren en maak je hem vast aan het slotje. Simple comme bonjour!