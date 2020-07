Kledingmerk Olsen-tweeling in financiële moeilijkheden Margo Verhasselt

30 juli 2020

08u12 0 Style Mary-Kate en Ashley Olsens (beiden 34) modemerk The Row heeft aangekondigd dat het in financiële moeilijkheden zit. Volgens modewebsite WWD gaat het bedrijf enkele activiteiten terugschroeven. Ze zouden erover denken hun mannencollectie volledig te schrappen en ontsloegen zowat de helft van hun werknemers.

Het merk zou het moeilijk hebben gekregen aan het begin van de pandemie. Al zijn ze wel volop bezig met de productie van hun herfst- en lentecollecties.

“Net zoals heel wat andere bedrijven hebben we in onze kosten gesneden om deze tijdelijke crisis door te raken”, klinkt het. “The Row is vastberaden om een diverse en inclusieve werkplek te blijven. We zullen geen reactie geven op andere - onware - roddels over ons bedrijf. We willen alleen duidelijk maken dat we enthousiast zijn over de toekomst van The Row.”

De zusjes zouden de helft van hun personeel hebben ontslagen door de pandemie. Daarnaast werden ze ervan beschuldigd niet divers genoeg te zijn. Zo zouden er amper mensen met een andere origine bij het merk werken.

Mary-Kate en Ashley werden bekend toen ze zeven maanden oud waren. Ze deelden jarenlang de rol van de jongste dochter Michelle uit het gezin Tanner in ‘Full House’. Na het einde van die serie speelden ze nog mee in een aantal films om rond hun twintigste de filmwereld in te ruilen voor de modewereld. In 2006 richtten de zusjes het luxe modehuis The Row op, een jaar later lanceerden ze het iets betaalbaardere kledingmerk Elizabeth & James.