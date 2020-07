Kledingketen Boohoo beschuldigd van moderne slavernij Margo Verhasselt

08 juli 2020

Drie grote retailers hebben besloten om niet langer met kledingketen Boohoo samen te werken. Het merk wordt van 'moderne slavernij' beschuldigd.

Zowel Zalando, Asos als de Britse keten Next verkopen niet langer stuks van Boohoo. Ze maakten die keuze nadat een rapport in de krant ‘the Sunday Times’ verscheen. Daarin werden de erbarmelijke werkomstandigheden in een fabriek in Leicester uit de doeken gedaan. Werknemers verdienen er 3,50 pond per uur (zo'n 3,89 euro) en krijgen geen bescherming tegen het coronavirus.

Boohoo reageerde en gaf aan dat ‘als dit waar is, het onacceptabel is’. Het bedrijf ontkende vervolgens zelf verantwoordelijk te zijn en zou de situatie ‘grondig onderzoeken’. “We zullen meteen de samenwerking met zo'n leverancier stopzetten”, klinkt het.

Webshop Zalando kondigde aan dat het alle producten van de Boohoo Group zal weren en de samenwerking op pauze zet. “We verwachten dat onze partners dezelfde fundamentele prioriteiten stellen om hun werknemers te allen tijde veilig te houden."