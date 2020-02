Kleding vanaf nu op de composthoop? Lee lanceert collectie met biologisch afbreekbare jeans lvds

10 februari 2020

11u27

Bron: Metro 0 Style Dat de mode-industrie een van de meeste vervuilende ter wereld is, is geen geheim. Gelukkig doen steeds meer kledingmerken moeite om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Zo ook Lee, het internationale jeansmerk. Zij brengen een volledig composteerbare collectie op de markt.

Ondanks de duurzame ontwikkelingen van de afgelopen jaren en enkele vooruitstrevende merken heeft de kledingindustrie, als tweede meeste vervuilende industrie, een aanzienlijk negatief effect op het milieu. Maar liefst 190.000 ton microplastics vinden jaarlijks hun weg richting de oceanen en slecht 15% van de geproduceerde kleding wordt gerecycleerd of weggeschonken. En daar moet verandering in komen.

In een poging om wat beter zorg te dragen voor de aarde lanceert jeansmerk Lee een nieuwe collectie die volledig biologisch afbreekbaar is. Wanneer je je jeans beu bent, kan je deze dus gewoon in de compostbak pleuren - op uitzondering van de knopen, deze kan je eraf halen en hergebruiken. Hoe lang het zal duren vooraleer de broek volledig is vergaan, is niet duidelijk.

(Lees verder onder de foto)

De collectie, die de naam ‘Back to Nature’ kreeg, is gemaakt van composteerbaar linnen. Verder is er hierbij geen gebruikgemaakt van klinknagels of ijzeren knoopjes, die doorgaans op een jeans worden gebruikt. De klassieke Lee patch achteraan de broek is vervangen door een nepleren variant.

‘For a World That Works’

‘Back to Nature’ bestaat uit 4 stuks, een jas en jeans van het zogenoemde model Rider, met een versie voor vrouwen en mannen. Eén aandachtspuntje: een goede jeans kopen is geen sinecure, en ook hierbij let je het best goed op de maat. Zeker omdat de jeans niet gemaakt is van stretchstof, waardoor die redelijk strak en stijf zit.

De nieuwe collectie maakt deel uit van het duurzame ‘For a World That Works’-project van Lee. Hieronder vallen ook nog twee andere campagnes waaronder een die op zoek gaat naar alternatieven voor het huidige, en vervuilende, verven van textiel. Lee is echter niet de enige die de biologisch afbreekbare toer opgaat. Ook merken als Stella McCartney en Denham experimenten volop met composteerbare jeans. De collectie van Lee zal vanaf 17 februari online beschikbaar zijn. Het prijskaartje van de stuks is nog onbekend.