Klassieke zijden sjaaltjes zijn weer in de mode en zo draag je ze Timon Van Mechelen

23 januari 2018

11u45 5 Style Modehuis Hermès verkoopt al decennialang carrés, ook wel foulards, als zoete broodjes. Nu ook andere modehuizen zoals Dries Van Noten, Diane von Furstenberg en Clio Goldbrenner op de kar springen, kunnen we spreken van een trend. 5 manieren om het klassieke zijden sjaaltje op een hedendaagse manier te dragen.

1. Rond de handtas

Bij de Belgische tassen- en accessoire-ontwerpster Clio Goldbrenner was het hele uitgangspunt van haar capsulecollectie zijden carrés om ze rond het handvat van je handtas te knopen. Iets dat we steeds meer vrouwen op straat zien doen trouwens. Zeker voor bijvoorbeeld ietwat saaie werktassen, is dit een ideale manier om toch een leuk en kleurrijk detail toe te voegen.

2. Als cowgirl

Vouw de carré in een driehoek en wikkel die een keer rond je nek om een wat stoerdere look te creëren. Staat mooi in de open decolleté van een hemd of blouse of op een dikke winterse trui.

3. De choker

De choker is stilletjes aan weer van het toneel aan het verdwijnen, maar net omdat de foulard zo’n klassiek stuk is, staat die wel nog leuk zo strak rond je nek geknoopt. Plooi de sjaal diagonaal op, plak het vast in je nek en draai de uiteinden naar de zijkant of naar achteren.

4. Als tulband

Leg de sjaal over je hoofd en zorg ervoor dat het merendeel van de stof aan de voorkant hangt. Plooi de carré vervolgens naar binnen tot aan je haarlijn, maak een knoop met de twee uiteinden aan de onderkant van je hoofd. Plooi de stof dan naar boven en stop de uiteinden onder de plooi die je net gecreëerd hebt. Klinkt ingewikkeld, maar is het helemaal niet. Het effect is wel mooier als je dit herhaalt met twee sjaaltjes bovenop elkaar.

5. De strik

Plooi de carré tot een dunne reep, knoop rond je nek, maak een strik en laat de uiteinden los bengelen. Staat heel leuk op een formeler hemd, als een soort vrouwelijke das.

Shop hieronder een aantal zijden sjaaltjes:

1. Clio Goldbrenner, € 120, in de winkel te koop.

2. H&M, € 5,99, online en in de winkels te koop.

3. Hermès, € 145, o.a. online te koop.

4. Veritas, € 7,99, online en in de winkels te koop.