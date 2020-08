Klaar voor het nieuwe schooljaar: expert geeft tips om de beste boekentas te kiezen Liesbeth De Corte

26 augustus 2020

08u04

Bron: Goed Gevoel, Het Laatste Nieuws, Eigen Berichtgeving 0 Style Een nieuw schooljaar betekent voor veel kinderen een nieuwe boekentas. Maar welke kies je dan? Ouders willen het liefst een praktisch en degelijk exemplaar, terwijl het kroost meer oog heeft voor een leuk printje. “De klassieke rugzak is ergonomisch de beste keuze, want hij verdeelt het gewicht mooi over de twee schouders”, tipt Roeland Motmans, de voorzitter van de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV).

De start van het schooljaar is voor veel kinderen extra spannend. Het is al lang geleden dat ze nog achter de schoolbanken zaten, jongeren ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker bij zich hebben, en wat als er een besmetting uitbreekt? Gelukkig blijven sommige dingen wél hetzelfde: kinderen gaan graag met een gloednieuwe boekentas naar de les. Maar welke schooltas is de beste keuze?

De klassieke rugzak is een winner

Ergonoom Roeland Motmans weet raad. “Vanuit ergonomisch standpunt is de rugzak of boekentas met twee schouderbanden de beste keuze. Deze tassen verdelen het gewicht mooi over je schouders. Nog een pluspunt is dat het zwaartepunt van de tas samenvalt met het zwaartepunt van het lichaam", zo vertelde hij eerder aan onze collega’s van ‘Goed Gevoel’. Een tas die aan deze eisen voldoet, zou het makkelijkst zijn om mee te stappen én je lichaam moet zich minder hard inspannen om de last te dragen.

Omgekeerd: hoe verder het zwaartepunt van je tas van het zwaartepunt van je lichaam verwijderd is, hoe vermoeiender het wordt om ze te dragen en hoe meer je houding verandert. Draag je een rugzak, dan zal je bijvoorbeeld lichtjes naar voor neigen. Maar draag je in je rechterhand een boekentas, dan zal je ter compensatie overhellen naar de linkerkant.

Bovendien slaakt een rug pas echt een zucht van verlichting als die tas correct gevuld en gedragen wordt. “De twee schouderbanden gebruiken is noodzakelijk om de rug niet te belasten. En de schouderbanden goed aanspannen, zodat de rugzak dicht tegen het lichaam hangt, helpt om een natuurlijke lichaamshouding te behouden.”

Waar moet je nog op letten?

• Het gewicht

Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde gewicht van een gevulde boekentas van de Belgische scholieren 15 procent van het lichaamsgewicht is. Dat is te zwaar. “Idealiter weegt een goede boekentas 10 procent van je lichaamsgewicht”, aldus Motmans. En ja, dat geldt voor lagereschoolkinderen, maar ook voor tieners én volwassenen.

• Het type rugzak

Ook de keuze van type rugzak speelt een rol. Kies een schooltas met voldoende compartimenten: die maken het mogelijk om de zwaarste lasten, zoals een grote kaft of een atlas, dicht tegen je lichaam en het zwaartepunt ervan te dragen. In een tas zonder compartimenten gaan je spullen gemakkelijk doorzakken, van je lichaam weg. Zijzakken komen van pas om kleine spullen gemakkelijk op te bergen.

Daarnaast zijn zachte, verstelbare schouderbanden belangrijk om goed aan te spannen, zodat de rugzak dicht tegen de rug hangt. Kijk ook uit naar heup- en zelfs borstbanden. Door deze aan te gespen, concentreer je het gewicht van je tas nog meer rond je lichaam. Kies tot slot voor handige, gemakkelijke sluitingen. Velcro lijkt misschien gemakkelijk, maar gaat door achterblijvende vuiltjes minder goed kleven.

• Rug van de rugzak

Een verstevigde rug in ademende materialen verhoogt het draagcomfort van een rugtas. Sommige modellen hebben zelfs speciale stiksels die luchtkanalen creëren waarlangs ventilatie mogelijk is. Slim!

• Grootte van de rugzak

De juiste grootte van de rugzak is voor iedereen anders. Een ergonomische rugzak hangt op de rug boven het staartbeen. Hangt je rugzak lager, dan moet je lichaam zich meer inspannen om in balans te kunnen blijven.

• De inhoud

Stop je zwaarste boeken altijd achteraan, het dichtst bij je lichaam. Koop schriften met losse bladen, zodat je niet elke dag een volledig schrift moet meenemen, maar enkel de bladen die belangrijk zijn voor de komende lessen. Nog een tip: maak de boekentas elke dag helemaal leeg en vul ze opnieuw voor de volgende dag. Zo blijven er geen boeken van de vorige dag in achter.

• Hoe zit het met trolleys?

Trolleys zijn in theorie een goed idee, want ze zorgen ervoor dat je het gewicht niet meer moet dragen. Maar schoolgebouwen met oneffen speelpleinen en trappen zijn niet ideaal om met een trolley te doorkruisen. Ook al omdat tassen op wieltjes voller gepropt worden: waarom niet, je moet ze toch niet dragen! Niet in theorie, maar in de praktijk...

Enkele rugzakken voor lagereschoolkinderen:

1/ Ergomaxx Unicorn Gold rugzak van Jeune Premier, 169,90 euro, online te koop.

2/ Boekentas met hondjes van Little Legends, 27,95 euro i.p.v. 29,95 euro, online te koop.

3/ Rugzak gerecycleerd van PET-flessen van Parkland, 39,95 euro, online te koop.

4/ Roze rugzak van Kipling, 129 euro, online te koop.

5/ Sam School rugzak van Samsonite, 55 euro, online te koop.

Enkele rugzakken voor de tieners:

1/ The Classic Kånken van Fjällräven, 109,95 euro, online te koop.

2/ Unisex rugzak van Herschel, 89,99 euro, via Zalando te koop.

3/ Rugzak van Ortlieb, 84,96 euro i.p.v. 99,95 euro, via A.S.Advanture te koop.

4/ Tiedye rugzak van Kipling, 119 euro, online te koop.

5/ Waterproof rugzak van Rains, 70 euro, online te koop.