Klaar voor de festivals: dit zijn de looks die je nu al moet onthouden van Coachella
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Maddison pettisi 90lar sonu bebeleri iyi biliriz aslında, en azından disney izlemiş olanlarlae. Maddison disney dizilerindeki küçük kız açığını doldururdu. Büyümüş çok güzel bir kız olmuş , tam melez. Melezler güzel azizim. Ben olsam ben de böyle giderdim şüphesiz bikini üstüne örgü bir şeyler çünkğ kim uğraşıcak takıymış, tüllermiş, şapkalarmış canım. Ama bu üşengeçlikten işte :( ünlü olunca üşengeclik yapmaya pek hakkın olmuyor maddison.. renklerin hatırına 4/10 #followforfollow #followme #followback #follower #like #like4like #likeforfollow #likes #likes4likes #liked #instafashion #instalikes #beğeni #beğeniyebeğeni #begeniyebegeni #beautiful #beğeni #beğen #maddisonpettis #madison #coachella #coachella2018
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