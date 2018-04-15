Klaar voor de festivals: dit zijn de looks die je nu al moet onthouden van Coachella

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Instagram @annanooshin
Style Elk jaar zakken honderdduizenden festivalgangers af naar Indio in Californië voor het muziekfestival Coachella. Met artiesten als Beyoncé, Kendrick Lamar en Radiohead op de line-up weet het festival telkens indruk te maken, maar naast muziek draait het op Coachella ook meer en meer om wat je aan hebt. Dit zijn voorlopig al de beste looks.

Coachella Street Style Day 1 📸 by @johnson_gold #Coachella

Een foto die is geplaatst door null (@pause_online) op

Day 2, OVERWHELMED. Just witnessed Destiny&#39;s Child reunite and now I want to have an all girl celebration sleepover at the festival grounds. Who&#39;s in?! 🎉 #pielaunatcoachella #coachella #LiveInLevis

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Wanderlust @thatchandcatcher . . . . . . . . . . . . . . . . #wanderlust #travel #california #desert #joshuatree #instatravel #cali #boholux #lifestyle #luxury #boho #bohostyle #fashion #ootd #designer #australian #austrailianfashion #style #western #cowgirl #country #coachella2018 #coachella #festival #outdoors #nature #landscape

Een foto die is geplaatst door null (@jenny_rose_) op

Before checking into our crazy @coachella villa #coachella #la

Een foto die is geplaatst door null (@annanooshin) op

Girls girls girls #coachella

Een foto die is geplaatst door null (@lizzyvdligt) op

❤️💙❤️💙 #liveinlevis

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Rihanna at her #FENTYxPUMA event in #Coachella 💖

Een foto die is geplaatst door null (@shexbadgal) op

Coachella Street Style Day 1 📸 by @johnson_gold #Coachella

Een foto die is geplaatst door null (@pause_online) op

Maddison pettisi 90lar sonu bebeleri iyi biliriz aslında, en azından disney izlemiş olanlarlae. Maddison disney dizilerindeki küçük kız açığını doldururdu. Büyümüş çok güzel bir kız olmuş , tam melez. Melezler güzel azizim. Ben olsam ben de böyle giderdim şüphesiz bikini üstüne örgü bir şeyler çünkğ kim uğraşıcak takıymış, tüllermiş, şapkalarmış canım. Ama bu üşengeçlikten işte :( ünlü olunca üşengeclik yapmaya pek hakkın olmuyor maddison.. renklerin hatırına 4/10 #followforfollow #followme #followback #follower #like #like4like #likeforfollow #likes #likes4likes #liked #instafashion #instalikes #beğeni #beğeniyebeğeni #begeniyebegeni #beautiful #beğeni #beğen #maddisonpettis #madison #coachella #coachella2018

Een foto die is geplaatst door null (@coachellastyle18) op

Coachella Street Style Day 1 📸 by @johnson_gold #Coachella

Een foto die is geplaatst door null (@pause_online) op

This feels so unreal but I m here @coachella 2018 ♥️ . . #lemonjelly #lemonjellyshoes #lemonjellyfestivals #lemongirls #coachella #coachella2018 #festivalseason #coachellaoutfit Werbung

Een foto die is geplaatst door null (@constantly_k) op

Two days down one more to go 💃🏾💃🏾💃🏾 #valleygirl #clueless #coachella #festival #fashionmodel

Een foto die is geplaatst door null (@lebanke) op

on my way making new unforgetable memories 📸 @canonnederland #coachella #palmsprings #liveforthestory #graziaxcoachella

Een foto die is geplaatst door null (@claartjerose) op

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