Kiss a Ginger Day: dit wist je nog niet over rosse mensen ND NA

12 januari 2019

07u48 0 Style Op 12 januari brengen we jaarlijks een ode aan de Prins Harry’s en Clara Cleymansen van deze wereld, want het is vandaag officieel “Kiss a Ginger Day”. Rosse mensen beslaan wereldwijd slechts 2% van de bevolking, waardoor het een mysterieuze groep blijft waar allerlei feiten en fabels over circuleren. Deze dingen over rosse mensen wist je nog niet.

Zeldzame (bedreigde?) soort

Koester de roodharige medemens, want hij is erg zeldzaam is: slechts 2% van de wereldbevolking gaat met rosse haren door het leven. In regio's zoals Ierland en Schotland ligt dat aantal dan weer een stuk hoger, met gemiddeld 13% rosse inwoners. Schotse wetenschappers vreesden in een onderzoek van 2014 dat de roodharigen met uitsterven bedreigd zouden zijn. Klimaatverandering zou er op termijn voor zorgen dat de dagen warmer worden in Schotland, waar de gevoelige lichte huiden en rosse hoofden van de Schotten niet tegen bestand zijn. Zij voorspellen dat het gen dat rosse haarlokken veroorzaakt daardoor binnen enkele honderden jaren zal verdwijnen. Toch spreken heel wat onderzoeken deze bevindingen tegen, dus hoeven we voorlopig nog geen afscheid te nemen van die vrolijke rode lokken. Die honderden jaren zijn bovendien nog ver van ons verwijderd.

Hitler verbood huwelijk tussen roodharigen

We moeten toegeven dat we ook wel even onschuldig zouden gniffelen als 2 rosse mensen in het huwelijksbootje stappen, maar om het nu te verbieden is nog wel een flinke stap verder. Hitler deed het, met als verklaring dat het zou kunnen leiden tot "afwijkende nakomelingen". Zijn woorden, niet de onze.

Waarom ze kleinzeriger zijn dan anderen

Onderzoek toont aan dat roodharigen gevoeliger zijn voor pijn door hitte en kou, omdat hun lichaam sneller van temperatuur verandert. Bij operaties onder narcose hebben roodharigen dan ook 20% meer slaapmiddel nodig dan anderen. Dat zou alles te maken hebben met het gemuteerde MC1R-gen, al tasten wetenschappers nog in het duister waarom dat zo zou zijn. Pittig detail: tegen pikante voeding zijn de vurige roodharigen dan wel weer beter opgewassen.