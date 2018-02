Kinderen met een beperking zijn de grote ster in de nieuwe campagne van River Island Timon Van Mechelen

21 februari 2018

15u58 0 Style De nieuwste modecampagne van de Britse keten River Island heet ‘Labels are for clothes’ en heeft - zoals de naam al doet vermoeden – de boodschap dat we geen labels op mensen moeten plakken. Alleen op kleren. Onder andere een moslima en een lesbisch koppel werden gefotografeerd, maar het zijn een aantal kinderen met een handicap die de show stelen.

Om hun dertigste verjaardag te vieren, trekt River Island dit seizoen alle registers open voor de nieuwste campagne. Het is niet de eerste keer dat ze de kaart van diversiteit trekken, maar deze keer gaan ze toch nog een stapje verder. “We geloven erin dat labels voor kleren zijn en niet voor mensen. Daarom brachten we deze diverse cast samen om de vastgeroeste labels op hun kop te zetten.”

“Ik ben er net heel trots op om samen te zijn met een ander meisje, ik schaam me er helemaal niet voor,” vertelt een van de lesbische meisjes in de campagne. “Mensen vragen me vaak waar ik vandaan kom. Als ik dan zeg dat ik Brits ben, antwoorden ze standaard: ‘nee, maar kom je écht vandaan’,” aldus een 21-jarige moslima. Ook een man op leeftijd, een volslanke rosse dame, een Marokkaanse jongen en een genderneutraal persoon zijn te zien in de campagnebeelden.

Kinderen met een beperking

Al springen zoals hierboven gezegd, de zes kinderen met een beperking er nog het meest uit. Zo is er bijvoorbeeld de zesjarige Cora die het syndroom van Down heeft, de vijfjarige Teddy die door hersenverlamming getroffen werd en niet meer kan wandelen en Miley die twee luie ogen heeft. Ze worden allemaal vertegenwoordigd door Zebedee Management, een modellenbureau dat zich specialiseert in modellen met een handicap.