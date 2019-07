Kim Kardashian teruggefloten door Japanse overheid Nele Annemans

04 juli 2019

09u11

Na een storm van kritiek over de naam 'Kimono' die Kim Kardashian gaf aan haar nieuwe shapewearlijn, gaf ze maandag aan dat ze de naam zou veranderen. Eind goed, al goed? Toch niet, want de Japanse overheid wil nu toch nog iemand naar de Verenigde Staten sturen om de zaak te bespreken.

Nadat Kim K vorige week haar nieuwe collectie corrigerend ondergoed lanceerde, kwam ze in een storm van kritiek terecht. Niet omwille van de kledingstukken zelf, wel omdat de naam ‘Kimono’ nogal ongelukkig gekozen was. Een kimono - de typische losse mantel of japon met wijde mouwen - is immers een traditioneel Japans kledingstuk. Bij belangrijke evenementen zoals huwelijken of begrafenissen wordt het nog vaak uit de kleerkast gehaald.

“Waarom kies je voor de naam Kimono? Deze lijn heeft niets te maken met de Japanse cultuur?”, vroegen veel mensen zich luidop af op Twitter. Vele andere critici noemden de keuze voor de naam onwetend, onrespectvol, een grove belediging en een grote schande. De hashtag #KimOhNo werd zelfs trending op socialemediakanalen.

Daarop besliste de realityster maandag om de naam van haar shapewearcollectie te veranderen. “Als ondernemer ben ik mijn eigen baas en dat is één van de meest lonende uitdagingen in mijn leven. Na al die jaren biedt het me de mogelijkheid om in direct contact te staan met mijn fans en het publiek. Ik luister, leer en groei en ik waardeer de passie en verschillende perspectieven die mensen me bieden’’, schrijft Kim nu. “Ik heb de naam van de lijn met de beste intenties bekendgemaakt. Ik streef altijd naar diversiteit en na beraad heb ik besloten dat de lijn een nieuwe naam krijgt.” Eerder was ze níet van plan de naam te veranderen.

Maar daar neemt de Japanse overheid geen genoegen mee. Kim liet de naam immers officieel registeren wat kwaad bloed zet. De Japanse handelsminister Hiroshige Seko erkende dan wel de belofte van Kim K, maar zegt dat hij alsnog van plan is om een delegatie naar Verenigde Staten te sturen om de zaak rond de shapewearcollectie en de rechten op de naam te onderzoeken. De zaak wordt ongetwijfeld nog vervolgd.