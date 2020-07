Kim Kardashian steelt de show met opvallende nieuwe haarkleur. Zo weet je of je er ook mee staat Stéphanie Verzelen

02 juli 2020

14u05 3 Style Het is classic Kim: het internet even helemaal in de war brengen met een opvallende beautyingreep. En die blijkt dan niet zelden een doodgewone filter te zijn. Haar jongste verrassing? In een post van haar kapper Chris Appleton lijkt ze nu rode haren te hebben.

Heel wat celebrity’s experimenteren sinds de lockdown met een nieuwe haarkleur. Honingblond is populair: daar kozen onder andere ex-brunettes Millie Bobby Brown – de ‘Stranger Things’-actrice – en Emily Ratajkowski – van ‘Gone Girl’ – voor. Kylie Jenner en Dua Lipa gingen dan weer voor ‘rogue hair’, waarbij alleen de haarplukken bij het gezicht een blond kleurtje krijgen.

Géén pruik

Kim Kardashian springt liever uit de band en kiest voor een opvallendere metamorfose. Zij verscheen gisteren op de Instagramaccount van haar kapper Chris Appleton met een vuurrode coupe. “It’s NOT a wig before you start with that sh*t”, voegt Appleton nog toe. Haar volgers waren dolenthousiast. “Deze kleur rood staat haar zó goed”, reageert er eentje.

Andere bronnen zijn dan weer voorzichtiger. Op haar Instagramstories vandaag heeft Kim K gewoon weer zwart haar (al kunnen die stories voor de metamorfose opgenomen zijn) en het is niet de eerste keer dat ze met digitale filters haar uiterlijk verandert. Soms voegt ze sproetjes toe en maakt ze haar ogen grijs, bijvoorbeeld. Haar haarkleur werkte ze evenwel nog niet eerder digitaal bij: ze experimenteert liever met tijdelijke kleuringen. Zo ging het beautyicoon al voor lichtblauwe, roze en blonde lokken. Deze rode coupe kan dus evengoed wél echt, maar tijdelijk zijn.

Sta jij met rood?

Een ingrijpende verandering is het alleszins. En eentje die vrouwen aller lande nu mogelijk met een foto van rode lokken naar de kapper stuurt. Maar sta je wel met vuurrode lokken? Kim K kan rekenen op een (ongetwijfeld onbetaalbare) celebritykapper om haar daarin te gidsen, maar jij hoogstwaarschijnlijk niet. No worries, wij nemen graag die taak op ons en gingen op zoek naar een aantal apps waarmee je makkelijk een nieuwe haarkleur kan testen.

1. Style My Hair-app van L’Oréal Professionnel

Met deze app kan je elke mogelijke haarkleur uitproberen in allerlei varianten. Klassiekers als blond, koper en bruin, maar ook hippe nieuwkomers als bronze, neon of rainbowhair. Kies voor een volledige kleuring, of een ombre, sombre (subtiel ombre) of nonchalante uitgroei.

Style My Hair is beschikbaar voor Android en iOS (gratis).

(Lees verder onder de foto.)

2. De YouCam Makeup-app

Eentje die je niet alleen toelaat om te experimenteren met (tientallen!) haarkleuren, maar ook met bijbehorende make-uplooks. En het ziet er enorm realistisch uit, als we de duizenden lovende reviews mogen geloven. Met een ‘brush’- en ‘erase’-tool kan je de foto met je nieuwe haarkleur bovendien helemaal op punt zetten, zodat je met een perfecte selfie naar de kapper kan trekken.

Beschikbaar voor Android en iOS (gratis).

3. Haircolor Virtual Try On van Redken

Liever geen app downloaden en gewoon online je nieuwe haarkleur testen? Op de website van beautymerk Redken kan je een foto uploaden en daarop je haarkleur bewerken of gewoon live, via je camera, een nieuwe tint uittesten. Binnen de haarkleur ‘rood’ heb je nog keuze uit zo’n dertien verschillende schakeringen om jouw perfecte kleur te vinden.

Online beschikbaar op redken.com.