Kim Kardashian onder vuur voor collectie mondmaskers: “Ongepast en beledigend” Nele Annemans

27 mei 2020

11u14 0 Style Het mondmasker wordt zonder twijfel hét modeaccessoire van de zomer. Tal van modehuizen en ontwerpers brachten al een exemplaar op de markt en uiteraard kon ook realityster Kim Kardashian (39) niet achterblijven. Al stuit haar collectie mondkapjes nu op heel wat kritiek.

Een dikke week week geleden lanceerde ook Kim K een resem mondkapjes op haar website Skims. Hoewel die in no time de deur uitvlogen, kreeg ze ook bakken kritiek op haar niet-medische mondmaskers.

Heel wat van haar volgers vinden het namelijk niet kunnen dat uitgerekend zij, een van de rijkste celebs, munt wil slaan uit de coronacrisis. Zo zijn er heel wat modehuizen die hun producties stopzetten om gratis maskers en ander materiaal te fabriceren voor de zorgverlening. Kardashian vraagt daarentegen 8 dollar, omgerekend zo'n 7,30 euro, per mondmaskertje. Kim beloofde ook om 10.000 maskers weg te geven aan goede doelen, maar dat maakte voor haar fans weinig uit.

Dat was echter niet de enige reden van kritiek. Zo worden de maskers verkocht in zogenaamd vijf huidkleurige nudetinten. Maar het masker voor zwarte vrouwen blijkt pikzwart te zijn en dus helemaal niet huidkleurig. “De nudetint voor het zwarte model is ronduit ongepast en beledigend”, reageert iemand. “Denkt Kim nu echt dat zwarte vrouwen helemaal zwart zijn van kleur”, zei nog iemand anders.

The nude shade for the Black model is inaccurate, offensive, and culturally out of touch. MARCEY LINDSEY(@ MARCEYLINDSEY) link

Het is niet de eerste keer dat Kim K onder vuur ligt met haar modemerk. Toen vorig jaar bekend raakte dat de Amerikaanse realityster een shapewearlijn onder de naam ‘Kimono’ ging uitbrengen, kwam ze ook in het oog van de storm terecht. Volgens velen was het immers onrespectvol om haar kledinglijn naar het gelijknamige traditionele Japanse kledingstuk te noemen. Ietsje later besloot ze de naam om te dopen naar Skims.