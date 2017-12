Kim Kardashian nog maar eens beschuldigd van plagiaat Timon Van Mechelen

15u28 0 Photonews Style In de categorie daar gaan we weer is opnieuw een telg van de Kardashian familie beschuldigd van plagiaat. Twee items van het kindermerk van Kim K. genaamd ‘The Kids Supply’ zijn volgens Instagramaccount ‘Diet Prada’ exacte kopietjes van designerstukken, al ontkent de Amerikaanse realityster dat niet eens.

De twee kledingitems die onder vuur liggen zijn de ‘Rei Bomber’ en de ‘Demna dress’. Het jasje is een exacte kopie in kindermaat van een ontwerp van Comme Des Garҫons, de jurk is dan weer de kinderversie van een jurk van modemerk Vêtements. Een woordvoerder van Kim K.’s merk The Kids Supply vertelt dat het hier gaat om een eerbetoon en niet om kopies. De namen van de items verwijzen dan ook naar de ontwerpers van Comme Des Garҫons en Vêtements (respectievelijk Rei Kawakubo en Demna Gvesalia, red.)

Volgens Instagramaccount ‘Diet Prada’ dat opgericht werd om copycats in de modewereld aan te pakken, maakt Kim zich er hier wel heel makkelijk vanaf. “Dan kun je alle namaak en plagiaat omschrijven als een eerbetoon”.

Het zit in de familie

Het is niet de eerste keer dat een Kardashian beschuldigd wordt van plagiaat. Onlangs nog lag Khloe Kardashian onder vuur omdat een body uit haar ‘Good American’-collectie verdacht veel op een ontwerp uit de 4254 sportlijn van Elodie Ouedraogo en Olivia Borlee lijkt. Kim werd een paar weken daarvoor nog beschuldigd door het Belgische model Cesar Casier van kopiëren. Kylie Jenner en Kanye West werden tenslotte ook al op de vingers getikt.