Kim Kardashian kondigt nieuwe naam shapewearcollectie aan Margo Verhasselt

27 augustus 2019

14u41 0 Style Kim Kardashian heeft een nieuwe naam bedacht voor haar shapewearcollectie: SKIMS Solutionwear. Begin juni lanceerde de realityster een nieuwe lijn, maar ze kreeg meteen heel wat kritiek over zich heen omdat ze voor de naam ‘Kimono’ koos. Nu, twee maand later, kondigt Kim de lijn opnieuw aan, inclusief een nieuwe naam en een bedankje voor haar fans.

Nadat Kim K twee maand geleden haar nieuwe collectie corrigerend ondergoed lanceerde, kwam ze in een storm van kritiek terecht. Niet omwille van de kledingstukken zelf, wel omdat de naam ‘Kimono’ nogal ongelukkig gekozen was. Een kimono - de typische losse mantel of japon met wijde mouwen - is immers een traditioneel Japans kledingstuk. Bij belangrijke evenementen zoals huwelijken of begrafenissen wordt het nog vaak uit de kleerkast gehaald.

“Waarom kies je voor de naam Kimono? Deze lijn heeft niets te maken met de Japanse cultuur?”, vroegen veel mensen zich luidop af op Twitter. Vele andere critici noemden de keuze voor de naam onwetend, respectloos, een grove belediging en een grote schande. De hashtag #KimOhNo werd zelfs trending op socialemediakanalen.

Daarop besliste de realityster om de naam van haar shapewearcollectie te veranderen. “Als ondernemer ben ik mijn eigen baas en dat is één van de meest lonende uitdagingen in mijn leven. Na al die jaren biedt het me de mogelijkheid om in direct contact te staan met mijn fans en het publiek. Ik luister, leer en groei en ik waardeer de passie en verschillende perspectieven die mensen me bieden”, schreef Kim toen. “Ik heb de naam van de lijn met de beste intenties bekendgemaakt. Ik streef altijd naar diversiteit en na beraad heb ik besloten dat de lijn een nieuwe naam krijgt.”

Maar Kim kwam haar beloftes dus wel na en veranderde de naam. “Mijn fans en volgers zijn een grote inspiratie voor mij, ik luister altijd naar hun mening en feedback en ben blij met de inspiratie die ze me gaven voor een nieuwe naam. Na lang nadenken en wikken en wegen ben ik blij om @SKIMS Solutionwear voor te stellen dat op 10 september zal lanceren”, schreef ze op Instagram. Naast een nieuwe naam, brengt Kim ook meer maten uit, zo is de lijn nu beschikbaar van XXS tot 5XL. Daarnaast is de shapewear beschikbaar in negen verschillende kleuren.