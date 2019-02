Kim Kardashian klaagt imitatiekledingsite aan die doet alsof ze onder één hoedje spelen lva

Style Kim Kardashian is een rechtszaak begonnen tegen een webwinkel die haar kleding namaakt en verkoopt. Ze beschuldigt site Misguided ervan te doen alsof zij meewerkt aan hun campagnes.

Het modemerk plaatst geregeld foto's van Kim bij de laatste aanbiedingen en tagt haar in berichten op social media. TMZ meldt dat dit slechts de eerste rechtszaak van Kim is tegen een dergelijke site, en ze van plan is ook andere webwinkels die hetzelfde doen juridisch aan te pakken.

Eerder deze week liet Kim al op Twitter weten dat ze behoorlijk pissig is dat alles wat ze draagt wordt nagemaakt en soms al binnen enkele uren te koop aangeboden. "Het is hartverscheurend om te zien dat bedrijven designs jatten waar bloed, zweet en tranen van echte ontwerpers in zit, die alles hebben gegeven om met eigen, originele ideeën te komen."

In haar eerste zaak eist de realityster dat de webwinkel met onmiddellijke ingang stopt met het gebruik van haar naam en afbeelding. Daarnaast wil ze een schadevergoeding van rond de 10 miljoen dollar van het bedrijf.