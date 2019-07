Kim Kardashian haalt slag thuis: webshop moet haar 2,4 miljoen betalen wegens misleiding TVM

05 juli 2019

09u03 0 Style De Britse webshop Missguided moet Kim Kardashian (38) 2,4 miljoen euro betalen, zo schrijft de BBC. Het bedrijf heeft volgens de rechter onwettig foto’s gebruikt van de realityster om namaakkleding te verkopen.

Kardashian klaagde het bedrijf zelf aan omdat het al langer foto’s van haar gebruikt om namaakvarianten van designer items aan te prijzen die de realityster droeg. In de uitspraak benadrukte de rechter dat het inderdaad niet om een eenmalig incident gaat, maar dat Missguided pagina’s vol heeft waarop nagemaakte versies van haar kleding verkocht worden, steeds voorzien van foto’s waarop zij het origineel draagt.

Volgens de rechter geeft de webshop daarmee de indruk dat Kardashian de nepkleding zelf promoot, wat niet het geval is. Kim spande in februari dit jaar een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse tak van het bedrijf en krijgt nu dus gelijk van justitie. Missguided moet haar 2,4 miljoen euro betalen. Ze waren niet aanwezig in de rechtbank en hebben voorlopig ook nog niet gereageerd.

Op de bovenstaande foto vraagt Kim overigens zelf om haar jurk niet te kopiëren. Enkele uren laten verscheen er echter al een replica van Missguided op hun webshop. Kardashian heeft zich al eerder uitgesproken tegen het hele namaakprincipe dat grote modeketens toepassen. Zo tweette ze bijvoorbeeld een tijdje geleden dat ze “niet langer stil kon zitten” toen ze zag dat namaak niet alleen haar man Kanye West (die naast muzikant ook ontwerper is, nvdr.) maar ook andere ontwerpers negatief beïnvloedt.