Kim Jones verlaat modehuis Louis Vuitton

14u41 0 Louis Vuitton Kim Jones Style De modewereld wordt gekenmerkt door het snelle komen en gaan van nieuwe trends, it-modellen én ontwerpers. De laatste jaren vindt er een heuse stoelendans plaats en daar lijkt nog niet meteen een einde aan te komen. Na zes jaar verlaat Kim Jones nu ook het Franse luxehuis Louis Vuitton.

De Britse Kim Jones werd in 2011 aangenomen als artistiek directeur voor de mannenlijn van Louis Vuitton. Zo is hij die bijvoorbeeld verantwoordelijk geweest voor de razend succesvolle samenwerking tussen Vuitton en het New Yorkse skatelabel Supreme vorig jaar.

Maar aan alle mooie liedjes komt een einde, want de ontwerper verlaat het modehuis na de herfst/winter 2018 show die morgen plaatsvindt in Parijs. Waarom hij Vuitton verlaat is (nog) niet geweten. In een persbericht laat het modemerk weten dat ze zijn opvolger later bekend maken.

"Het was een enorme eer om met Kim samen te werken," vertelt Michael Burke, CEO bij Louis Vuitton. "Hij creëert eigenhandig trends en hij heeft er mede voor gezorgd dat LV één van de grootste mannenmerken in het luxesegment is geworden. We wensen hem alle succes van de wereld toe."

Bekijk hieronder alvast een paar foto's van zijn werk van de afgelopen zeven jaar:

Photonews Fall 2015

Smart, but street-smart. A look from the Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2017 Collection by @MrKimJones, designed in collaboration with @SupremeNewYork. #LVMenFW17 #LVxSupreme Photo by @HarleyWeir Een foto die is geplaatst door null (@louisvuitton) op 19 jan 2017 om 17:08 CET

BrunoPress Spring - Summer 2016

EPA Fall-Winter 2013

AFP Autumn-Winter 2012

AP Fall-winter 2013

AP Spring-summer 2012

AP Spring-summer 2012