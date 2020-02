Kijken: de beste en slechtste looks op de afterparty van de Oscars Valérie Wauters

10 februari 2020

11u43 0 Style Bijna net zo belangrijk als de rode loper van de Oscars, is die van de Vanity Fair afterparty na de awardceremonie. Naast zowat alle genodigden van de officiële show, maakten hier ook tal van andere celebs hun opwachting. Wij verzamelden de beste én slechtste looks.

Chrissy Teigen & John Legend

Al trokken ze gehuld in een plastic zak naar de rode loper: Chrissy Teigen en John Legend zijn en blijven ons favoriete koppel.

Emily Ratajkowski

Wie model en actrice Emily Ratajkowski op Instagram volgt, weet dat ze nooit veel om het lijf heeft. Ook op de rode loper blijft EmRata trouw aan zichzelf en toont ze trots een streepje bloot.

Hailey Bieber

Ken jij de négligée nog? Hailey Bieber duidelijk wel, al bewaarde zij hem niét voor de slaapkamer.

Sophia Bush

Naast de négligée van Hailey Bieber was de pyjama van Sophia Bush ook beter in de slaapkamer gebleven.

Lili Reinhart

Heb jij je ooit afgevraagd hoe een glasraam eruit zou zien als je het tot jurk omtoverde? Wij ook niet, tot we deze foto van ‘Riverdale’-actrice Lili Reinhart voor onze neus kregen.

Kate Hudson

Met trots presenteert Kate Hudson: het rode-loperdebuut van de gordijnen van haar bomma.

Kerry Washington

Of moeten we zeggen ... Kerry Toetanchamon?

Usher

Gedrapeerde top, gedrapeerde vest en gedrapeerde broek: als er een Oscar te verdienen was voor meest baggy outfit, dan had Usher ‘m vast mee naar huis genomen.

Billy Porter

Billy Porter blijft ons verrassen met z'n looks. Ook deze keer zijn we weer fan van deze outfit van ontwerper Christian Siriano.

Hailee Steinfeld

A visnetje a day, keeps de modedokter away. Of misschien ook niet, sorry Hailee.

Candice Swanepoel

Lang! Kort! Een short! Een jurk! Strak! Gedrapeerd! Candice Swanepoel combineert zowat alle mogelijke contrasten in haar outfit, en komt er nog mee weg ook. Daar moet je ‘n model voor zijn.

Barbara Palvin

Nog zo’n outfit waar alleen een topmodel mee wegkomt. Barbara Palvin koos voor een volledig huidkleurige outfit, en doet deze ietwat tuttige jurk dankzij haar powerpose nog gewaagd overkomen ook.

Charlize Theron

Sorry Charlize, maar die flosjkes horen thuis op een lampenkap, en niet op een jurk.

Billie Eilish

Billie ruilde haar Chanel-pakje in voor dit wijde exemplaar van Gucci... Jammer, want wij vonden haar vorige outfit beter geslaagd.

Paris Jackson

Pluspunt: na vandaag kan deze jurk perfect een tweede leven krijgen als plumeau om mee af te stoffen!

Camila Mendes

Camila Mendes, aka: Frieda Kahlo zonder de wenkbrauwen.