Kijk mee achter de schermen van de fotoshoot met onze Belgen van het jaar Redactie NINA

13 december 2019

15u59 0 Style Wie heeft het afgelopen jaar indruk gemaakt, een gevoelige snaar geraakt of is gewoon een all-round straffe persoonlijkheid? Die vraag stelden we jullie een tijdje geleden, en deze favorieten kwamen uit de bus.

Nathalie Meskens verwacht haar eerste kindje. James Cooke is verloofd en ook gastvrouw Sandra Bekkari gaat trouwen. De Red Lions zijn Europees kampioen hockey en Dieter Coppens is sinds zijn Down The Road populairder dan ooit. Ellen De Meyer ziet opnieuw een toekomst voor dochtertje Pia. En Siska Schoeters staat in haar succesvolle leven bewust stil bij het immense verlies van StuBru-presentator Christophe Lambrecht. En samen vormen ze the circle of life. Alle interviews lees je morgen in NINA of op nina.be, we geven je alvast een blik achter de schermen van de fotoshoot.