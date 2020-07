KFC komt met lipstick die naar kip smaakt Liesbeth De Corte

30 juli 2020

17u04 2 Style Een degelijke lipstick moet een mooie kleur hebben, netjes blijven zitten en ... naar kip smaken, als het van KFC afhangt. De fastfoodketen brengt een rode lippenstift op de markt die proeft naar zijn bekende kippenvleugeltjes.

De tijd dat fastfoodketens zich uitsluitend bezighielden met burgers, frietjes en andere snacks, is passé. Eerder dit jaar bracht McDonalds geurkaarsen uit die ruiken naar hamburger en maakte Kentucky Fried Chicken (KFC dus) Crocs met de geur van kipnuggets. Nu pakt die laatste opnieuw uit met een stunt: een limited edition lipstick. Het is er eentje met een dieprode kleur, die de keten toepasselijk ‘bucket red’ heeft genoemd: een verwijzing naar de emmertjes gevuld met gefrituurde kip die je kan kopen bij KFC.

(Lees verder onder de foto.)

Nog volgens de keten is de lipstick KFC-proof, wat wil zeggen dat hij z'n kleur niet zou verliezen en mooi op zijn plaats zou blijven zitten tijdens het eten. De stift proeft naar de ietwat pikante Hot Wings en chili-olie van het kippenrestaurant, door het pittige smaakje zouden je lippen een beetje tintelen.

Het goede nieuws is dat de lippenstift gratis is. Hij kost je niets, behalve wat moeite. Je moet je namelijk online inschrijven op de Britse nieuwsbrief van KFC en vervolgens worden 400 mensen uitgekozen die de lipstick opgestuurd krijgen. De kans dat een Belg wint, is misschien ietsiepietsie kleiner. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Inschrijven kan tot 11 augustus.