Kesha brengt binnenkort een make-uplijn uit Margo Verhasselt

31 oktober 2019

13u02 0 Style Kesha verdween enkele jaren geleden even uit de spotlights en maakt nu een spetterende terugkeer met een nieuwe single ‘Raising Hell’ én een nieuwe beautylijn.

“Ik heb het altijd geweldig gevonden om met beauty te experimenteren alsof het een vorm van kunst was. Hoe ouder dat ik word, hoe meer ik besef dat de schoonheidsstandaard die ons opgelegd wordt door de maatschappij niet klopt. We moeten hier niet mee omgaan en deze niet accepteren. Ik moedig mensen aan om te experimenteren en plezier te hebben met make-up. Ik breng binnenkort mijn eigen make-uplijn uit die de naam Kesha Rose krijgt”, zei de zangeres in een interview met de Amerikaanse website Refinery29.

De collectie werd samengesteld uit alle kleuren die Kesha zelf graag draagt. “De lijn bevat alle felle kleuren van de regenboog maar evengoed aardetinten.” De zangeres benadrukt ook dat de lijn geen schoonheidsideaal wil opleggen. Ze wil dat iedereen zijn eigen schoonheid kan uitdrukken met de lijn. Wanneer de lijn uitkomt, is nog niet duidelijk.