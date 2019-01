Kerstboom weg: vul de lege hoek op met een trendy plant Liesbeth De Corte

12 januari 2019

11u46 0 Style Het is weer tijd om je kerstboom aan de deur te zetten. En eerlijk: het afscheid met die instant sfeermaker is niet altijd even makkelijk. Want plots zit je daar met een kale plek in de kamer. De enige oplossing is een waardige vervanger zoeken. Sofie Vertongen, uitbaatster van plantenwinkel The Plant Corner, tipt 5 grote, trendy planten.

1. Monstera

“De Monstera, ook wel gatenplant genoemd, is en blijft een van de populairste keuzes. De reden? In vergelijking met andere tropische planten is hij best gemakkelijk om te onderhouden. Ook handig is dat deze klimmer best breed is, dus die vult meteen de lege ruimte op”, legt Vertongen uit.

Hoe verzorgen? “De potgrond moet een klein beetje vochtig zijn, dus je geeft hem best één keer per week water. Wekelijks verstuiven is ook een must, anders krijg je bruine randjes.”

2. Ficus

“Ook de Ficus is bij ons heel erg in trek. Vooral de Ficus Tineke, omdat die mooie, roze en witte puntjes heeft op zijn blad. Je moet er wel wat plaats voor hebben, want deze kan maar liefst 3 meter groot worden.”

Hoe verzorgen? “Het leuke is dat je echt geen groene vingers moet hebben voor deze soort. Je moet de Ficus gewoon één keer per week wat water geven. Verstuiven is zelfs niet nodig”, aldus Vertongen. “Je zet hem wel best aan een raam, want om te groeien heeft deze groene topper wat licht nodig.”

3. Schefflera

“Je hebt de Schefflera Amate, die kan echt reusachtig worden. De Schefflera arboricola is de kleinere variant. Ontzettend schattig, met z’n kleine blaadjes! Maar vergis je niet: als je die in een hoekje zet, kan die helemaal naar boven klimmen en ook 4 meter groot worden.”

Hoe verzorgen? “Een keer per week water geven in de potgrond is voldoende. Je kan zelf kiezen of je de plant in het licht zet of niet. Hoe meer licht die krijgt, hoe sneller hij groeit.”

4. Alocasia

“Nog een waardig alternatief voor je kerstboom is de Alocasia. Met z’n lange stengen en groot blad lijkt hij een beetje op de bananenboom", lacht Vertongen. “Hier heb je de keuze tussen veel varianten. De Alocasia Zebrina heeft bijvoorbeeld een gestreepte stengel en een v-vormig blad, de Alocasia California kan je dan weer herkennen aan het grote, groene, ronde blad. Perfect voor een tropische vibe.”

Hoe verzorgen? “Het enige nadeel: deze soort is een tikje moeilijker om te onderhouden. De potgrond moet immers altijd vochtig zijn, dus 2 keer per week water geven is de boodschap. Ook de bladeren moeten vochtig blijven, dus vergeet niet om hem wekelijks te verstuiven. De Alocasia heeft tot slot ook veel licht nodig, maar zet hem nooit in de directe zon.”

5. Calathea

“Last but not least hebben we nog de Calathea. Deze struikvormige plant is de kleinste van de hoop: een middelgrote plant die ongeveer een meter hoog kan worden. Leuk om op een staander te zetten! En een ideale match als je wat meer kleur in huis wilt. Deze kamerplant staat immers bekend om z’n vrolijke printjes, zoals vierkante blokjes of een mengeling van roze en groen.”

Hoe verzorgen? “De Calathea vraagt evenveel werk als de Alocasia, met als enige verschil dat deze groene kerel minder licht nodig heeft. Wel moet je wekelijks verstuiven op het blad én 2 keer per week de gieter bovenhalen voor de potgrond vochtig te houden.”