Keramiek is weer hip: een woonportret van liefhebber Barbara Degeyter Irene Schampaert

01 november 2018

09u03 0 Style Barbara Degeyter staat met beide voeten op de grond en noemt zichzelf liever geen kunstenares. Toch is haar collectie keramiek verbazend groot en mooi, en die zet opvallend de toon in haar modernistische interieur.

Woon je in het huis waar je als kind al van droomde?

“Ik ben opgegroeid in een modernistische woning en was van jongs af al gefascineerd door die bouwstijl. Heel blij was ik toen ik dit huis vond in wat ze hier in Antwerpen de Expowijk noemen. Verschillende architecten hebben hier huizen neergezet in dezelfde stijl. Er gaat een charme van uit waar ik me erg goed bij voel.”

Waar komt jouw passie voor keramiek vandaan?

“Zonder twijfel van thuis uit. Ik ben geboren in een artistiek nest en ik heb één jaar architectuur gestudeerd. Mijn mama is interieurarchitecte en keramiste, mijn papa was architect, hij is al gestorven. En mijn grootvader deed als schrijnwerker erg mooie zaken met hout. Als kind had ik opvallend veel energie en deed ik niets liever dan dingen creëren. Die energie is er nog altijd, en keramiek is voor mij de perfecte uitlaatklep. Het begint met een schets, een creatief idee, daarna volgt de uitwerking. Als je kiest voor opbouwen met kleirollen, de methode die ik hanteer, heb je niet alles onder controle. Je bent afhankelijk van wat de oven met je werk doet; het resultaat is telkens een verrassing. Net dat vind ik fijn, want het nodigt uit om volop te experimenteren. Het resultaat is misschien minder perfect dan wat je verkrijgt bij de draaimethode, maar dat maakt het voor mij des te boeiender.”

Wat is jouw geliefkoosde plekje?

“Er zijn plannen om de bovenste verdieping in te richten als atelier. Voorlopig spendeer ik het meest tijd in de leefkamer, aan de tafel waar we ook eten. Hier teken ik en werk ik de stukken af. Er valt voldoende licht binnen, en ik ben er omringd door keramiek, en door boeken die me inspireren. Wat mij betreft mag het hier gerust nog veel voller staan met kleiwerk. Ik hou van overdaad, zolang er orde en structuur blijft.”

Hoe intensief ben je met je hobby bezig?

“Ik combineer het met mijn job als grafisch vormgever, maar het grootste deel van mijn vrije tijd besteed ik aan keramiek. Ook in mijn hoofd ben ik er voortdurend mee bezig. Het gebeurt wel vaker dat ik ’s nachts wakker word met een creatieve ingeving. Zodra ik dan de tijd vind, maak ik het concreet. Met mijn zus, Frieda, heb ik een webshop, waar binnenkort mijn keramiek te koop zal zijn. En ik droom ervan om van mijn atelier ooit een open atelier te kunnen maken.”

Je interieur weerspiegelt wie je bent, wordt gezegd. Hoe uit zich dat bij jou?

“Ik ben onrustig van aard, stel de dingen niet graag uit en heb voortdurend ideeën om mijn interieur te vernieuwen. Dus ja, de werkjes die je hier nu ziet, staan volgende maand wellicht op een andere plaats. En omdat ik nog massa’s ideeën heb om te verwezenlijken, zal ik plaats moeten blijven maken. Dat ik het moeilijk vind om afstand te doen van mijn eigen werk speelt ook een rol, mocht je dat nog niet opgemerkt hebben. Mijn man, Jeffrey, vindt dat zeker oké, zolang hij ook af en toe ergens iets mag hangen of zetten wat hij mooi vindt.” (glimlacht)

Wie of wat inspireert je bij het inrichten?

“Mijn interieur draait rond keramiek, dat is een bewuste keuze. Ik zie het bijna als een plicht om te reizen, die voeling met de buitenwereld vind ik belangrijk. Dat ik het enorm graag doe, is mooi meegenomen. Landen als India en Vietnam zijn voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Maar ik ga ook regelmatig op citytrip naar Parijs en Londen. Het liefst reis ik samen met mijn zus, zij werkt in de modewereld en haar oog voor esthetiek heeft al heel wat moois opgeleverd. Ik sta er telkens weer van te kijken hoe zij waardevolle objecten uit een onaantrekkelijke context weet te vissen.”

Wie is ze?

• Barbara Degeyter (49)

• grafisch vormgever en keramiste, getrouwd met Jeffrey Van Damme, mama van Violet (16) en Suzie (13)

• woont in een modernistische woning uit de jaren zestig

• houdt van verre reizen, mooie objecten, en van vormgeven tout court