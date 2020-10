Kenzo Takada: de rebel die de Parijse mode op zijn kop zette. “Iedereen die vandaag kleur en humor in zijn ontwerpen steekt, is schatplichtig aan hem”

Roxanne Wellens

05 oktober 2020

14u23 0 Style De bekende Japanse modeontwerper De bekende Japanse modeontwerper Kenzo Takada is gisteren, op 4 oktober, op 81-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Je kent hem waarschijnlijk als oprichter van het modehuis Kenzo, maar zijn invloed op de modewereld gaat veel verder. “Hij was een echte schenenschopper, die een nieuwe wind bracht in de stijve Parijse modewereld van de sixties.”

Kenzo Takada was al vroeg met mode bezig. Naar verluidt waren het de modetijdschriften van zijn zussen die zijn belangstelling ervoor deden opflakkeren. Op zijn negentiende al schreef hij zich in voor de modeacademie Bunka in Tokio, die nog maar net zijn deuren voor mannelijke studenten had geopend. Zo’n zes jaar later, in 1965, verhuisde hij naar Parijs. Daar werkte hij bijna zijn hele carrière lang. Maar het was heus niet altijd een leven van glitter en glamour voor de Japanner: zijn eerste collectie maakte hij met kleurrijke stoffen die hij voor 200 euro kocht op de vlooienmarkt in Montmartre, omdat hij zich niks duurder kon veroorloven. In de jaren ’70 richtte hij zijn eerste winkel op: Jungle Jap, die later van naam zou veranderen naar ‘Kenzo’, en zo knokte hij zich langzaam maar zeker een weg naar de top. Bijna dertig jaar geleden verkocht Kenzo zijn bedrijf aan modegigant LVMH. Hij bleef er nog 6 jaar aan slag, tot aan zijn pensioen.

Rebel, rebel

“Kenzo was een echte schenenschopper", zegt onze modejournalist David Devriendt. “Toen hij naar Parijs verhuisde in de jaren ‘60, was de Parijse mode erg haute-couture. Merken zoals Dior en Yves-Saint-Laurent met hun toen peperdure, strakke en stijve kleding waren de norm. Kenzo had dat helemaal niet. Hij was een echte outsider, zo noemde hij zichzelf trouwens ook in een interview dat ik met hem had. Hij was een van de eerste Japanse designers die afzakte naar Europa om daar faam te maken. Dat feit alleen al maakt hem bijzonder.”

Met zijn kleurrijke, toen nog betaalbare mode die westerse en oosterse invloeden met elkaar combineerde, bracht hij iets unieks in de modewereld waarvan de invloed tot op de dag van vandaag voelbaar is. “Zijn jungle-achtige exuberante prints waren nieuw voor Parijs”, vertelt Devriendt. “Hij bracht beweging en plezier in de Parijse stijve fashion van de sixties. De ene keer was zijn inspiratie Japan, de andere keer de Chinese workwear of de Portugese boerenkleding. Hij was als het ware de voorloper van de modestroming ‘Ethnic Chic’, die invloeden van allerlei culturen van over de hele wereld samenbrengt tot een geheel. Nu leven we door sociale media in een globale maatschappij, maar in Kenzo’s beginjaren was dat verre van de realiteit. Wat hij deed was dus ontzettend nieuw. Hij was zelf een wereldburger, en globetrotter. Daarmee is alles begonnen.”

De droom

“Ik heb hem ooit gevraagd waarom hij zo van de jungle en wilde dieren hield", gaat Devriendt verder. “De jungle vormde immers de rode draad door al zijn werk. Wat bleek? Het schilderij ‘Le Rêve’ van de impressionistische kunstenaar Henri Rousseau was dé grote inspiratiebron voor zijn oeuvre. Het kunstwerk is een echte kleurexplosie met veel exotische tinten en dieren. Spot zeker de tijgers ook, nu het handelsmerk van het merk Kenzo.”

“Die wilde, animalistische en primitieve stijl tegenover het chique van Parijs in de jaren ‘60, dat werkte gewoon”, sluit de mode-expert af. “Kenzo Takada injecteerde plezier en humor in de modewereld en inspireerde zo veel grote ontwerpers na hem, zoals Dries Van Noten en Marc Jacobs. Maar eigenlijk is iedereen die vandaag de dag kleuren en ‘fun’ in zijn ontwerpen steekt, een beetje schatplichtig aan hem.”